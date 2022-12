Apple TV+ : Apple renouvelle la série Surface pour une 2e saison

S'il y a un avantage sur Apple TV+, c'est le renouvellement des séries. Quand on regarde certains concurrents comme Netflix qui abandonnent rapidement la production des séries après une première saison qui n'a pas atteint l'objectif de visionnage, Apple a plus tendance à faire confiance et proposer d'autres saisons, ce qui est un réel bonheur pour les abonnés qui apprécient une série !

Surface, saison 2

C'est désormais officiel, le thriller psychologique "Surface" qui a été acclamé par de nombreuses critiques fera son grand retour dans le cadre d'une deuxième saison sur Apple TV+ !

Les producteurs et réalisateurs de la série attendaient impatiemment le feu vert d'Apple pour l'écriture et le tournage des futurs épisodes. Les scénaristes débordent d'idées pour la suite de la série et se sentent finalement très heureux de pouvoir continuer l'aventure.

Veronica West, la créatrice de la série a déclaré :

C'est vraiment un tout nouveau chapitre qui se déroule dans un tout nouveau monde. J'ai hâte que les gens voient comment le spectacle évolue alors que nous explorons une Sophie enhardie et intrépide dans la saison deux.

Pour l'actrice principale Mbatha-Raw, le renouvellement de la série est évidemment une bonne nouvelle, car de nombreuses surprises vont débarquer dans la saison 2 !

Je suis ravie de poursuivre ce voyage et de plonger plus profondément dans la tension et le mystère de 'Surface' avec cette brillante équipe. J'adore jouer le rôle de Sophie et j'ai hâte que les fans et le nouveau public nous rejoignent alors qu'elle entre dans le dangereux nouveau monde de son passé dans la saison 2.

Dans la série Surface, vous suivez l'histoire de Sophie qui a souffert d'une grave perte de mémoire après ce qui pourrait être une tentative de suicide. La saison 1 l'a suivie dans sa quête pour découvrir et comprendre sa véritable identité ; la saison 2 l'emmènera à Londres et plus loin dans son passé.



Pour le moment, aucune date n'a été annoncée pour l'arrivée des prochains épisodes, on peut toutefois s'attendre à une sortie vers la fin de l'année 2023 ou début 2024 au plus tard. Les créations originales Apple prennent toujours 10 à 12 mois, le temps de sortir une nouvelle saison dans le catalogue.



