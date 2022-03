Apple renouvelle la série The Afterparty pour une saison 2

Il y a 3 heures

Vidéo

Medhi Naitmazi

Diffusée pour la première fois en début d’année sur Apple TV+, la série "The Afterparty" se termine ce vendredi 4 mars. Cependant, avant même que le dernier épisode de la saison 1 ne soit diffusé, Apple vient d'annoncer que sa série de type thriller / comédie a été renouvelée pour une saison 2.

La saison 2 est signée pour The Afterparty

The Afterparty démarre avec une fête de lycée qui se termine par la mort de la pop star Xavier (Dave Franco). En conséquence, toutes les personnes invitées à la fête font l'objet d'une enquête par le détective Danner (Tiffany Haddish), qui entend l'histoire de chacun sur cette nuit dramatique, mais avec une bonne dose d’humour. Chaque épisode étant centré sur un personnage et traité de manière différente par le réalisateur.

Alors qu'Apple indique que le détective Danner sera aidé pour reconstituer la véritable histoire derrière la mort de Xavier dans le dernier épisode de la première saison, la société confirme que Haddish sera de retour dans le rôle du détective Danner dans la saison 2 - ce qui suggère que l'affaire pourrait ne pas être entièrement résolue ce vendredi.

Le détective Danner, joué par Tiffany Haddish, est de retour sur l'affaire ! Apple TV+ a annoncé aujourd'hui le renouvellement anticipé de la deuxième saison de "The Afterparty", la série comique meurtre-mystère à succès, largement acclamée, créée par Chris Miller et Phil Lord, lauréats d'un Academy Award, d'un BAFTA et d'un Golden Globe, et par TriStar TV et Sony Pictures Television.



Cette nouvelle arrive avant le très attendu final de la première saison, qui sera diffusé en première mondiale ce vendredi 4 mars sur Apple TV+.

La série a été acclamée par la critique, et Apple en a même fait la promotion en partageant le premier épisode gratuitement sur YouTube pendant un certain temps. Vous pouvez regarder la première saison de The Afterparty sur Apple TV+ si vous êtes abonné au service à 4,99€ ou si vous avez le pack Apple One.