Apple TV+ renouvelle la série Hijack pour une deuxième saison

Les fans de la série sont soulagés, Apple TV+ a annoncé que le thriller "Hijack", avec Idris Elba ("Luther"), lauréat d'un SAG Award et nominé aux Emmy Awards, a été renouvelé pour une deuxième saison. "Hijack est créée par George Kay ("Lupin", "Criminal") et Jim Field Smith ("Criminal", "Litvinenko"), et la première saison complète de la série est toujours disponible en streaming sur Apple TV+.

Apple annonce la S02 de Hijack

En très peu de temps, "Hijack" est devenue l'une des séries dramatiques les plus populaires sur Apple TV+, recevant un accueil très favorable de la part des critiques et des fans, obtenant la note de 88 % sur Rotten Tomatoes et entrant dans le Top 10 de Nielsen.



La série, hautement captivante, a été saluée comme "une dose d'adrénaline pure", comme un drame "vif et tendu" qui est "plein de tension et captivant, mettant souvent le spectateur sur le fil du rasoir", avec Idriss Elba dans le rôle principal. Malgré quelques lenteurs et un final rocambolesque, le suspense joue avec nos nerfs.

Jay Hunt, directeur de la création pour l'Europe chez Apple, a déclaré :

Les téléspectateurs du monde entier ont été tenus en haleine par la performance fascinante d'Idris dans 'Hijack', et nous sommes ravis de travailler à nouveau avec 60Forty et Idiotlamp sur une saison 2 tout aussi captivante.

Idris Elba, le producteur exécutif et la star de la série, a déclaré :

J'ai été bouleversé par l'énorme réaction du public après la première saison. La nouvelle situation qui attend Sam Nelson est top secrète, mais je peux vous assurer que nous allons remettre de l'huile sur le feu.

La deuxième saison de "Hijack" sera produite par Jamie Laurenson, Hakan Kousetta et Tom Nash chez 60Forty Films, aux côtés des producteurs exécutifs Kay et Field Smith dans leur propre société, Idiotlamp Productions. Field Smith est également le réalisateur principal de la série.

Comment regarder Hijack

En attendant la saison 2, vous pouvez regarder Hijack sur Apple TV+, le service de streaming d'Apple qui propose un catalogue de contenus originaux contenant des séries de télévision, des films et des documentaires.



Vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de sept jours en tant que nouvel abonné. Apple TV+ est accessible exclusivement via l'application Apple TV, disponible sur les appareils Apple tel que l'iPhone, l'iPad, le Mac et l'Apple TV, mais aussi sur Amazon Fire Stick, Roku, TV connectées, PlayStation, Xbox, etc. Les utilisateurs de PC et d'Android peuvent également la regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.