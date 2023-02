La série dramatique Dear Edward est disponible sur Apple TV+

Une fois n'est pas coutume, Apple TV+ lance une nouvelle série en ce vendredi. Cette fois, il s'agit de Dear Edward, une série dramatique signée Jason Katims. Le programme met en vedette Connie Britton, Colin O'Brien ou encore Taylor Schilling et suit les conséquences d'un tragique accident d'avion qui n'a laissé la vie qu'à une seule personne.

L'histoire de Dear Edward

La série est basée sur le roman éponyme d'Ann Napolitano. Colin O'Brien joue le rôle du jeune garçon, Edward Adler, qui est le seul survivant de l'accident d'avion mortel. La série montre comment et pourquoi des étrangers peuvent se rassembler à la suite d'une tragédie, alors qu'ils doivent faire face au chagrin et au deuil de ceux qu'ils ont perdus. Un exemple de vie, de résilience et d'introspection.



Le casting de la série est mené par Connie Britton et le showrunner n'est autre que Jason Katims, pour leur premier projet commun depuis Friday Night Lights.



La série de dix épisodes est diffusée chaque semaine sur Apple TV+. Les trois premiers épisodes sont diffusés aujourd'hui, le 3 février, et un nouvel épisode sera diffusé chaque vendredi jusqu'au 24 mars.

Comment regarder Dear Edward

Dear Edward est disponible exclusivement sur le service de streaming Apple TV+. Apple TV+ coûte 6,99 euros par mois et est disponible dans le cadre de l'offre groupée d'abonnements Apple One. Un abonnement Apple TV+ peut être partagé avec un maximum de six personnes via le partage familial et disponible sur tous les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, les consoles PlayStation et Xbox, les clés Fire TV, Roku et plus encore.



Regardez le trailer :