Apple TV+ : le roman à succès "Dear Edward" va devenir une série originale Apple

Il y a 2 heures

Vidéo

William Teixeira

Ce n'est pas la première fois qu'Apple adapte un célèbre roman en série sur Apple TV+, le géant californien se laisse facilement convaincre par les projets basés sur les livres qui ont eu du succès en librairie. Une nouvelle série originale va bientôt débarquer, Apple a révélé avoir commandé une première saison de 10 épisodes.

Dear Edward

Dans un communiqué de presse, Apple TV+ annonce avoir passé la commande d'une nouvelle série dramatique basée sur le roman "Dear Edward" d'Ann Nopalitano. Ce futur programme original sur Apple TV+ sera écrit, diffusé et produit par Jason Katims, un talentueux producteur à qui l'on doit des créations comme Friday Night Lights, As We See It ou encore Parenthood.

Apple souligne également dans son communiqué qu'il s'agit du premier ordre de série issu de l'accord global entre Katims et Apple TV+.



Le scénario de "Dear Edward" racontera l'histoire d'Edward Adler, un garçon de 12 ans qui survit à un accident d'avion commercial dévastateur qui tue tous les autres passagers du vol, y compris sa famille. Alors qu'Edward et un ensemble diversifié de personnes touchées par la tragédie tentent de donner un sens à la vie après l'accident, des amitiés, des romances et des communautés inattendues se forment. La nouvelle série est une histoire déchirante, affirmant la vie, la résilience, la connexion et l'examen de ce qui nous rend humains.

Dans le casting de cette future série Apple TV+, on retrouvera des acteurs populaires comme Connie Britton (American Horror Story et Nashville), Taylor Schilling (Orange is the New Black et The Prodigy), Fisher Stevens (Blacklist et Palmer) ou encore Colin O'Brien qui jouera le rôle Edward Adler le garçon de 12 ans qui survit au crash de l'avion.



Le géant californien annonce avec fierté que Dear Edward sera une série originaire d'Apple Studios, l'entreprise a décidé de ne pas collaborer avec d'autres sociétés de production pour ce programme inédit et exclusif.

Apple note également que l'auteur du roman accompagnera Jason Katims afin de s'assurer que tous les moments importants soient présents dans la série. Jeni Mulein (Fast & Furious 4) sera aussi aux commandes de la production. David Boyd sera quant à lui à la direction de la production.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit d'une semaine. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés (Sony, LG, Samsung...), mais aussi sur les consoles de jeux PlayStation et Xbox.