Le plan de croissance de Netflix pour 2030 est corrélé à de futures hausses de prix

Les tout derniers objectifs financiers audacieux de Netflix garantissent presque des augmentations de prix des abonnements au cours des cinq prochaines années, un peu partout dans le monde. Bien que les coûts d'exploitation seuls pourraient faire grimper les prix, le calendrier ambitieux de Netflix accentue cette perspective.

Netflix vise une valorisation de 1 000 milliards de dollars

Selon un récent article du Wall Street Journal, Netflix s’est fixé deux objectifs majeurs à atteindre d’ici 2030, à l’image des jalons précédemment atteints par Apple.

Le premier objectif est de faire passer sa capitalisation boursière de 479 milliards de dollars actuels à 1 000 milliards de dollars d’ici cinq ans, ce qui nécessite plus que de doubler sa valorisation.



Comment Netflix y parviendra-t-il ? Le second objectif apporte la réponse : doubler ses revenus d’ici 2030.

Netflix dispose de multiples leviers pour doubler ses revenus d’ici 2030, mais la méthode la plus directe a toujours été d’augmenter les prix des abonnements.

Des stratégies plus complexes incluent l’élargissement de la base d’abonnés, le développement de son secteur publicitaire naissant et la conquête de nouveaux marchés. Netflix pourrait également enrichir son offre, comme l’illustre l’ajout récent de jeux vidéo en streaming.



Spotify et YouTube pourraient servir de modèles. Spotify a diversifié son offre au-delà de la musique avec des podcasts et des livres audio, tandis que YouTube combine publicités, abonnement musical, option sans publicité et services de télévision en direct.

Les prix actuels de Netflix

Netflix propose actuellement trois formules d’abonnement en France :

Avec publicités Accès avec publicités à la plupart des films, séries et tous les jeux mobiles. Les titres non disponibles affichent une icône de verrouillage. Diffusion simultanée sur 2 appareils. Résolution 1080p (Full HD). Téléchargement sur 2 appareils. Prix : 7,99 €/mois

Standard Accès sans publicité à un catalogue illimité de films, séries et jeux mobiles. Diffusion simultanée sur 2 appareils. Résolution 1080p (Full HD). Téléchargement sur 2 appareils. Option d’ajouter 1 membre supplémentaire ne vivant pas dans le même foyer. Prix : 14,99 €/mois

Premium Accès sans publicité à un catalogue illimité de films, séries et jeux mobiles. Diffusion simultanée sur 4 appareils. Résolution 4K (Ultra HD) + HDR. Téléchargement sur 6 appareils. Option d’ajouter jusqu’à 2 membres supplémentaires ne vivant pas dans le même foyer. Audio spatial Netflix. Prix : 21,99 €/mois



Jusqu'à combien ?

En France, Netflix a ajusté ses prix pour la dernière fois ce mois-ci, la fois d'avant remontait à octobre 2023. Maintenir des prix stables est devenue impossible, semble-t-il, pour les services de streaming, qui ont tous, sans exception, revu leur grille ces derniers mois. La fidélité des abonnés reste forte, ce qui soutient la capacité de Netflix à augmenter ses tarifs.



Jusqu’où les prix peuvent-ils grimper ? Entre 2015 et 2025, la formule Premium est passée d’environ 11,99 € à 21,99 €. Pour justifier un tarif de, disons, 25 € d’ici 2030, Netflix devrait probablement inclure du contenu supplémentaire de grande valeur. Pourtant, son historique suggère qu’il peut infliger des hausses de prix sans contrepartie. Attention toutefois, la courbe de Laffer nous rappelle qu'il existe un seuil à ne pas franchir, sous peine d'être contreproductif.