Netflix : le téléchargement de saisons complètes arrive sur iPhone

Netflix facilite enfin la vie des utilisateurs iOS avec une fonctionnalité très attendue : le téléchargement de saisons complètes en un seul tap. Jusqu'à présent réservée aux utilisateurs Android, cette option va permettre aux abonnés iPhone et iPad de profiter plus facilement de leurs séries préférées hors connexion. Une mise à jour bienvenue qui arrive au moment où Netflix affiche une santé éclatante avec 19 millions de nouveaux abonnés sur le dernier trimestre.

Un téléchargement simplifié sur iOS

La nouvelle fonctionnalité est accessible directement depuis la page d'une série, avec un bouton "Télécharger la saison" placé à côté de l'option de partage. Fini donc la contrainte de devoir télécharger les épisodes un par un comme c'était le cas jusqu'à présent sur iOS. Les contenus téléchargés restent consultables et gérables depuis l'onglet "Mes téléchargements" de l'application.

À l'occasion de cette annonce, Netflix a dévoilé le top 5 des saisons les plus téléchargées sur sa plateforme : Squid Game saisons 1 et 2, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, ONE PIECE et Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Pour rappel, les abonnés disposant d'un forfait sans publicité peuvent stocker jusqu'à 100 téléchargements actifs par appareil, contre seulement 15 par mois pour les forfaits avec publicité.



Cette mise à jour s'inscrit dans la stratégie d'amélioration continue du service par Netflix, qui avait notamment introduit l'année dernière une fonction de partage de moments clés sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent dès maintenant profiter de cette nouveauté en mettant à jour leur application. Si ce n'est pas encore arrivé sur votre app Netflix, cela devrait arriver dans les tous prochains jours. N'oubliez pas de faire les mises à jour sur l'App Store !



