Netflix lance une nouvelle fonction de partage d'extraits vidéo

Netflix continue d'innover en déployant "Moments", une nouvelle fonctionnalité qui permet aux abonnés de capturer et partager leurs scènes préférées directement depuis l'application mobile. Cette fonction, d'abord disponible sur iOS avant d'arriver prochainement sur les autres plateformes, marque une évolution significative dans l'expérience de visionnage social.

Netflix se mue en réseau social

Le principe est simple : pendant le visionnage d'un contenu sur smartphone, les utilisateurs peuvent désormais sauvegarder leurs scènes favorites en tapant sur l'écran pour faire apparaître l'option "Moments". Ces extraits sont automatiquement enregistrés dans l'onglet "My Netflix" et peuvent être facilement partagés sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Chaque capture inclut intelligemment le titre du programme, le numéro d'épisode et le timestamp précis

Cette nouveauté arrive à point nommé avec les sorties très attendues comme la saison 2 de Squid Game fin décembre 2024. Elle devrait permettre à Netflix de renforcer son engagement communautaire et sa position dominante face à ses concurrents comme Prime Video, Disney+ et Max. La fonction pourrait également aider à atténuer certains inconvénients du modèle de diffusion en bloc, en facilitant les discussions autour de moments spécifiques.



Dans un contexte où Apple TV+ vient également d'annoncer sa fonction InSight pour enrichir l'expérience de visionnage, cette innovation de Netflix démontre que les plateformes de streaming continuent d'évoluer pour répondre aux nouveaux usages sociaux de leurs contenus. De là à affirmer que Netflix se transforme petit à petit en réseau social, il n'y a qu'un pas.



