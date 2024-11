Le partage de compte Max bientôt payant

Mauvaise nouvelle pour ceux qui partagent leur compte. Warner Bros. Discovery s'apprête à son tour à restreindre le partage de mots de passe sur sa plateforme de streaming Max, suivant ainsi l'exemple de Netflix et Disney+. Cette nouvelle politique sera déployée progressivement à partir de fin 2024 et se poursuivra en 2025 et 2026.

Un déploiement progressif et mesuré

Le partage non autorisé de mots de passe représente un manque à gagner considérable pour l'industrie du streaming, estimé à environ 25 milliards de dollars par an selon Fortune. Netflix a montré la voie en interdisant cette pratique l'année dernière, ce qui s'est traduit par une augmentation significative des abonnements. Le service a enregistré 5,9 millions de nouveaux utilisateurs dans le trimestre suivant cette mesure. Max est donc sur le point de suivre les pas de son plus grand concurrent.

Max compte procéder avec prudence dans l'application de ces nouvelles règles. La plateforme commencera par envoyer des messages d'information "très doux" à ses abonnés dans les prochains mois. Une option de "partage payant" sera mise en place, permettant aux utilisateurs d'ajouter des membres supplémentaires à leur compte moyennant un coût inférieur à celui de l'abonnement standard.



Avec 110,5 millions d'abonnés actuellement, Max dispose d'une base d'utilisateurs significative mais reste loin derrière Netflix. Cette initiative s'inscrit dans une stratégie plus large visant à améliorer la rentabilité du service, qui inclut également l'enrichissement du catalogue avec de nouvelles saisons de séries populaires comme House of the Dragon et The Last of Us.



Source

Télécharger l'app gratuite Max: HBO, TV, Sports et films