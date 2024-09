Max : HBO bloquera le partage de compte dès le lancement en France (11 juin)

Après Netflix et Disney+, c'est au tour de Max de HBO de restreindre bientôt le partage de compte pour optimiser ses revenus financiers. Alors que le service de streaming est attendu en France pour l'été 2024, celui-ci devrait être lancé avec des avertissements envers les personnes qui comptent profiter du partage de compte. La répression du partage de mots de passe devrait commencer en 2024 et s'appliquer complètement dès l'année prochaine.

Le partage de compte disparaît progressivement de l'univers du streaming

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, HBO prévoit d'interdire prochainement le partage de compte en dehors d'un foyer. Comme Netflix et Disney+, le service de streaming (très populaire aux États-Unis) prévoit traquer ses utilisateurs via l'adresse IP de connexion ainsi que les appareils utilisés pour accéder au compte. L'objectif est clairement de dissuader les utilisateurs de partager leur compte avec des membres de leur famille ou des amis qui ne vivent pas sous le même toit qu'eux. Comme ses deux principaux concurrents, HBO vient de prendre conscience que le partage d'un mot de passe profite à tout le monde, sauf à l'entreprise qui perd des millions de dollars chaque année.

Cette nouvelle approche va concerner aussi bien les États-Unis que les pays (comme la France) qui vont bénéficier du lancement de Max en 2024. Si pour les américains la transition risque d'être difficile, HBO souhaite que les nouveaux pays qui bénéficieront de son service de streaming soit habitué dès le premier jour à ne pas partager leur compte avec des tiers.



Voici ce qu'a déclaré le propriétaire de Max :

Max s'étendra à de nouveaux marchés, dont la France, l'Amérique latine et l'Australie, au cours des 18 prochains mois. Il s'inspirera également de Netflix en luttant contre le partage des mots de passe. Cette initiative débutera dans le courant de l'année et s'étendra à l'ensemble de l'année 2025.

Max de HBO, disponible aux États-Unis à partir de 9,99 $ par mois et jusqu'à 19,99 $ par mois pour l'option Ultimate, offre un vaste choix de contenus, y compris des séries cultes comme Game of Thrones et Euphoria, des films à succès, et des exclusivités Max comme The Flight Attendant. Les avantages de Max de HBO ne s'arrêtent pas à la qualité de son catalogue, le service propose une expérience utilisateur exceptionnelle, avec des fonctionnalités telles que le téléchargement de contenus pour le visionnage hors ligne, la création de profils personnalisés et des recommandations basées sur les préférences de visionnage.



L'offre Ultimate de Max ajoute une couche supplémentaire de valeur, en incluant l'accès à des contenus en 4K Ultra HD, HDR, Dolby Vision, et Dolby Atmos sur certains titres, offrant ainsi une expérience de visionnage de la plus haute qualité pour les amateurs de cinéma et de séries.



Le lancement en France est pour l'instant prévu pour cet été, le service de streaming n'a pas encore communiqué de date précise pour la disponibilité.

Date et tarifs

: le lancement de Max en France a été daté au 11 juin. Voici les tarifs :

Max Basic avec publicités à 5,99 € par mois :

Cette offre de base permettra aux utilisateurs de profiter de Max à un prix réduit et inclura des publicités. Elle offre la possibilité de streaming sur 2 appareils simultanément avec une résolution Full HD.

: Cette offre de base permettra aux utilisateurs de profiter de Max à un prix réduit et inclura des publicités. Elle offre la possibilité de streaming sur 2 appareils simultanément avec une résolution Full HD. Max Standard à 9,99 € par mois :

Ce forfait permet également le streaming sur 2 appareils simultanément en Full HD, avec en bonus jusqu'à 30 contenus téléchargeables pour une consultation hors ligne.

: Ce forfait permet également le streaming sur 2 appareils simultanément en Full HD, avec en bonus jusqu'à 30 contenus téléchargeables pour une consultation hors ligne. Max Premium à 13,99 € par mois :

Ce forfait inclut en plus l'accès à plusieurs chaînes de télévision telles que Boomerang, Cartoon Network, Cartoonito, CNN International, Discovery Channel, ID, TCM Cinéma, TLC, Warner TV et Warner TV Next.

En option, il est possible d'ajouter :

Option Sport à 5,00 € par mois : Cette option offre une couverture des événements sportifs majeurs, notamment à travers les chaînes Eurosport 1 et Eurosport 2.

Télécharger l'app gratuite Max