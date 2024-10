DAZN va autoriser le partage de compte sans frais supplémentaires

Après l’acquisition des droits de la Ligue 1 pour la saison 2024 et 2025, DAZN a créé un gigantesque bad buzz à cause de sa grille tarifaire. Les prix bien plus élevés par rapport à ce qu’a proposé beIN Sport, Amazon et Canal+ dans le passé ont poussé les consommateurs à emprunter la voie illégale avec l’IPTV et les streams sur les applications comme Telegram. Aujourd’hui, DAZN ajuste sa stratégie et améliore l’attractivité de son offre pour inciter aux souscriptions !

DAZN va passer à deux écrans simultanés dans l’offre

Lancée avec de grandes ambitions, DAZN peine aujourd’hui à atteindre ses objectifs de rentabilité en France, ses prix élevés sont souvent pointés du doigt comme une des principales raisons de cet échec. Avec un abonnement mensuel actuel à 29,99 euros, DAZN compterait environ 500 000 abonnés, selon L’Équipe, un chiffre nettement inférieur aux attentes initiales. En parallèle, des centaines de milliers de français ont préféré se tourner vers des alternatives illégales, notamment l’IPTV, pour contourner ces tarifs jugés trop élevés.



Pour inverser cette tendance qui n’est clairement pas en sa faveur, DAZN a décidé de revoir sa stratégie. L’une des mesures phares qu’elle s’apprête à déployer est l’assouplissement de ses restrictions sur le partage de compte. Jusqu’à présent, l’option “Unlimited Plus” permettant un second écran coûtait 20 euros supplémentaires (une somme importante), portant l’abonnement à 49,99 euros par mois. Avec cette nouvelle approche, DAZN permettra désormais à ses abonnés de connecter deux appareils simultanément sans frais supplémentaires. En théorie, cela pourrait ramener le coût de l’abonnement à environ 15 euros par personne, si l’abonnement est partagé entre deux utilisateurs.

Cependant, comme pour la plupart des plateformes de streaming, le partage de compte chez DAZN est censé être limité à un usage familial dans un même foyer. Toutefois, cette règle ne sera probablement pas respecté et il est fort probable que les comptes DAZN seront mis à disposition sur des plateformes de partage d’abonnement comme Spliiit dans les jours à venir. À notre connaissance, le groupe n’a pas développé de système contraignant comme Netflix et Disney qui sont maintenant capables de traquer les adresses IP pour détecter les utilisations hors du foyer.



DAZN espère toutefois que cette nouvelle politique plus souple de partage incitera de nouveaux utilisateurs à s’abonner. Est-ce que cette mesure sera suffisante pour convaincre les sceptiques d’investir dans un abonnement mensuel à 29,99 euros ? Ce n’est pas sûr, surtout que beaucoup ont déjà investi dans des IPTV qui durent pendant 1 an ou plus… Si le nombre d’abonnés n’augmente pas rapidement, DAZN pourrait suivre le même chemin que la chaîne éphémère Telefoot du groupe Mediapro, qui avait dû fermer ses portes faute de rentabilité.



Télécharger l'app gratuite DAZN