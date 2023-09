Disney+ annonce le blocage du partage de compte hors foyer dans ses CGA au Canada

Netflix a été le premier service de streaming dans le monde à oser dire "non" au partage de compte hors foyer. Cette pratique qui a provoqué une vague de résiliations a aussi permis au service de streaming de gagner énormément de nouveaux abonnés, précisément ceux qui profitaient du compte d'un proche. Face à cette tendance qui a été bénéfique, Disney+ commence à restreindre le partage de compte, une mise à jour des conditions générales d'abonnement au Canada mentionne un blocage du partage de compte dès le 1er novembre 2023.

Disney+ sur le même chemin que Netflix

Si vous nous lisez depuis le Canada, nous avons une mauvaise nouvelle pour vous, le partage de compte sur le service de streaming Disney+ va devenir payant à partir du 1er novembre. Tout comme Netflix, le groupe Walt Disney va restreindre le partage de compte au même foyer, une vérification de l'IP et des appareils utilisés aura lieu pour bloquer ceux qui essaieront de continuer cette mauvaise pratique.



Il y a quelques mois, le PDG de Disney, Bog Iger, avait mentionné son souhait de supprimer le partage de compte. Cette habitude est un véritable fardeau pour les revenus financiers d'un service de streaming, puisqu'au lieu de prendre leur propre abonnement, des millions d'utilisateurs profitent d'un compte tiers gratuitement. Une situation qui ne peut plus durer, surtout depuis que Disney a vu les bienfaits du partage de compte payant chez Netflix !

Comme nous le rapporte iPhoneinCanada, Disney a déjà mis à jour ses conditions générales d'abonnement au Canada, celle-ci mentionne la fin du partage de mots de passe hors foyer dès le 1er novembre 2023. La stratégie de Disney+ semble la même que son concurrent, autrement dit, commencer par un pays, puis deux, puis trois... et terminer avec une restriction sur le partage de compte dans le monde entier.



Avec cette technique, Disney+ s'assure que le blocage de partage de compte ne fait pas fuir tout le monde, mais permet d'afficher un ratio résiliation/souscription favorable et que le nouveau système ne bloque pas des abonnés qui respectent l'utilisation du compte dans le même foyer.

Combien coûtera le partage de compte chez Disney+ ?

Pour l'instant, les CGA au Canada ne le précise pas encore, toutefois, on estime qu'on devrait être sur un tarif similaire à celui de Netflix, l'objectif n'est pas de faire payer plus cher que l'abonnement d'entrée de gamme.



Les utilisateurs canadiens verront aussi à partir du 1er novembre une modification de la grille tarifaire, Disney+ ajoute des publicités (comme aux États-Unis), bride l'accès à la 4K UHD et HDR, restreint l'accès aux contenus Dolby Atmos et atteint même les 15 dollars par mois.



Comme nous le révèle le rapport, voici les nouveaux abonnements qui seront disponibles au Canada :

Standard avec les publicités : au prix de 7,99 $ par mois, cet abonnement offre une qualité vidéo jusqu'à Full HD 1080p, permet deux flux simultanés et fournit un son 5.1 et stéréo. Cependant, il ne prend pas en charge les téléchargements.

: au prix de 7,99 $ par mois, cet abonnement offre une qualité vidéo jusqu'à Full HD 1080p, permet deux flux simultanés et fournit un son 5.1 et stéréo. Cependant, il ne prend pas en charge les téléchargements. Standard : pour 11,99 $ par mois ou 119,99 $ par an, les abonnés bénéficient d'une qualité vidéo Full HD 1080p, de deux flux simultanés, de l'audio 5.1 et stéréo, et de l'avantage supplémentaire des téléchargements.

: pour 11,99 $ par mois ou 119,99 $ par an, les abonnés bénéficient d'une qualité vidéo Full HD 1080p, de deux flux simultanés, de l'audio 5.1 et stéréo, et de l'avantage supplémentaire des téléchargements. Premium : À 14,99 $ par mois ou 149,99 $ par an, ce forfait offre une qualité vidéo jusqu'à 4K UHD et HDR, quatre flux simultanés, un son Dolby Atmos et l'option de téléchargement.

Alors bien sûr, on se dit "c'est le Canada, ça ne nous concerne pas !", effectivement, c'est le cas pour l'instant, mais le Canada ne sera pas une exception dans le monde très longtemps, Disney+ va accélérer en 2024 le blocage du partage de compte, l'intégration des publicités et la distinction des qualités image et audio entre les abonnements.

