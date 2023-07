Disney : Bob Iger est prolongé jusqu'à fin 2026 à son poste de directeur général

Quand on est à la tête d'une grande entreprise comme Disney, c'est le conseil d'administration qui décide si un directeur général doit voir son contrat de travail être renouvelé ou non. Dans le cas de Bob Iger qui a été rappelé fin 2022 pour reprendre son poste de dirigeant à Disney, la poursuite du contrat était une évidence pour l'avenir de l'entreprise !

Bob Iger continuera à diriger Disney

Bonne nouvelle pour Bob Iger, le conseil d'administration de Disney a choisi de prolonger son contrat de travail jusqu'au dernier trimestre de 2026, une sorte de récompense pour tout le travail qui a été fourni ainsi que la croissance apportée à différents segments de l'entreprise. Le conseil d'administration explique :

Bob (Iger) a fait preuve à maintes reprises de sa capacité inégalée à transformer Disney avec succès vers un avenir de croissance et de retours financiers. Il a une fois de plus placé Disney sur le bon chemin stratégique de création de croissance durable.

Le conseil d'administration a donné un objectif bien précis à son directeur général pour les années à venir, il "devra mener à bien un plan de transition concernant la succession au poste de directeur général". Bob Iger a aujourd'hui 72 ans, le conseil a conscience qu'il ne pourra pas rester éternellement à son poste de directeur général à The Walt Disney Company, il devra bientôt céder sa place et pour cela, il doit trouver la personne idéale pour le remplacer et préparer le terrain à une succession.



Bob Iger est un ancien chez Disney, il est arrivé en 2000 au poste de directeur de l'exploitation puis a évolué en 2005 au poste de directeur général. Il est devenu PDG en 2012 puis a laissé sa place à Bob Chapek pendant la période du Covid. Le conseil d'administration lui a demandé de revenir à son ancien poste l'année dernière, chose qu'a immédiatement acceptée Bob Iger.



Dans un communiqué de presse, Bob Iger s'est dit ravi de continuer l'aventure à la tête de Disney, il a déclaré :

Malgré les défis, je pense que l'avenir à long terme de Disney va être incroyablement brillant. Mais, il y a davantage à accomplir avant que ce travail de transformation ne soit achevé.

La question que l'on peut maintenant se poser, c'est : qui Disney va choisir pour la succession de l'incontournable Bob Iger à partir de 2026 ? C'est un peu comme chez Apple, on se dit que Tim Cook est irremplaçable et pourtant... il faudra un jour quelqu'un pour lui succéder, car comme Bob Iger, il prendra sa retraite et partira loin des affaires tôt ou tard.



