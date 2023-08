Disney+ va encore augmenter ses prix et bloquer le partage de compte

C'est une habitude du côté des plateformes de streaming, l'augmentation tarifaire à répétition. Après Netflix, c'est Disney qui se prépare à une nouvelle hausse des prix à compter du 12 octobre. D'après les informations de CNBC, la société de Mickey passera le prix du forfait sans publicité à 13,99 dollars par mois, tandis que le prix de la formule Hulu sans publicité sera de 17,99 dollars par mois.

La guerre des prix

Actuellement, Disney+ sans publicité coûte 10,99 dollars par mois (8,99 euros en France), tandis que Hulu sans publicité coûte 14,99 dollars par mois. Lorsque Disney+ a été lancé il y a trois ans, l'entreprise facturait seulement 6,99 dollars (6,99 euros en France). En 36 mois, le prix de l'abonnement a donc plus que doublé.



Quant à l'offre groupée sans publicité comprenant Hulu et Disney+, elle passera à 19,99 dollars par mois. Il se trouve que c'est le prix actuel du pack Disney+, Hulu et ESPN, qui passera à 24,99 $ par mois. D'ailleurs, l'ensemble Hulu et Disney+ n'est pas encore disponible, mais il sera vraisemblablement lancé en octobre, lorsque l'augmentation de prix sera appliquée.



La seule bonne nouvelle finalement est que le prix des forfaits Disney avec publicité ne changera pas. Disney+ avec publicité continuera à coûter 7,99 $ par mois, soit le même prix que le plan Hulu avec publicité. L'offre groupée avec publicité sera de 9,99 $ par mois. Le hic, c'est que ce n'est pas disponible chez nous.

La fin du partage de compte

Outre la hausse tarifaire, Disney prévoit également de mettre un terme au partage des mots de passe, à l'instar de Netflix. Le PDG de Disney, Bob Iger, a récemment déclaré que Disney allait mettre en place des tactiques pour mettre fin au partage de mots de passe à partir de 2024.



Les deux facteurs interviennent après une perte de 512 millions de dollars pour la division streaming de Disney au troisième trimestre fiscal de 2023. Un résultat inquiétant, mais mieux que la perte de 1,1 milliard de dollars enregistrée au cours du même trimestre de l'année précédente. Pourtant, Disney compte plus de 105 millions d'abonnés Disney+, dont 800 000 de plus au cours du trimestre. Être rentable sur ce secteur semble très difficile, en atteste les pertes de Spotify malgré sa position de numéro un depuis des années.