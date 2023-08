Disney+ réfléchit à arrêter le partage de compte comme Netflix

Depuis que les services de streaming vidéo sont devenus populaires dans notre quotidien, nous avons toujours partagé notre compte avec des proches. Une technique qui permet de diviser le prix de l'abonnement avec les autres occupants du compte. Bien évidemment, cela provoque de la perte financière pour les géants du streaming, Netflix a été le premier à le comprendre et à décider de serrer la vis en supprimant le partage de compte. Face à la gigantesque croissance qu'a connue Netflix, Disney+ aurait été convaincu par cette nouvelle méthode.

Disney+ veut supprimer le partage de compte

Après Netflix qui a supprimé la possibilité de partager son compte avec des personnes tierces sans payer un supplément financier, voici maintenant que Disney+ serait séduit par cette stratégie. Selon un récent rapport de Reuters, le groupe Disney a minutieusement observé l'initiative de Netflix et a remarqué comme tout le monde que cela a permis d'inciter beaucoup de personnes qui profitaient d'un partage de compte à prendre leur propre abonnement. Résultat, Netflix a connu une explosion de nouvelles souscriptions et a même réussi à afficher une croissance, malgré une masse de résiliations.



D'après une indiscrétion mentionnée dans le rapport, Disney+ souhaiterait prendre la même voie que Netflix et interdire aussi le partage de compte gratuit. Bien sûr, le service de streaming est très loin d'avoir le même catalogue que Netflix, ce qui signifie que la réaction des abonnés pourrait être différente comparé à Netflix qui est souvent considéré comme le service de streaming "indispensable" à avoir.

Pour prendre un peu la température sur le terrain, Disney s'apprêterait à restreindre le partage de compte avec "Hotstar", un service de streaming disponible en Inde et qui possède énormément d'abonnés dans le pays (environ 50 millions d'utilisateurs actifs). La stratégie qu'a utilisée Netflix devrait être testée en priorité sur ce service de streaming et si cela est concluant, le groupe Disney pourrait l'étendre à Disney+ et déployer un blocage international.



Hotstar offre depuis toujours un partage de compte "très ouvert" qui propose aux abonnés de partager leur abonnement sur 10 appareils maximum (dans l'abonnement au prix le plus cher), autant dire que les utilisateurs indiens se font plaisir en partageant leur compte avec toute la famille.

Sur un compte où 9-10 personnes profitent d'un flux, Disney va rapidement pouvoir observer combien de personnes sont prêtes à basculer avec leur propre abonnement dès la restriction mise en place

Si les résultats sont concluants, la deuxième étape sera de passer dans les mois qui suivront au blocage du partage de compte sur Disney+. Pour faire simple, Disney va avancer étape par étape et ne va pas précipiter les choses pour éviter de faire fuir les abonnés et voir sa part de marché s'effondrer.



Après Netflix, le prochain service de streaming à bloquer le partage de compte pourrait bien être Disney+, à voir si les concurrents suivront, on espère que Prime Video, Apple TV+ ou encore Paramount+ n'auront pas la même idée...



