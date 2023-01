Résultats Netflix sur T4 : record, partage de compte et nouveau patron

Netflix a publié ses résultats financiers pour le quatrième trimestre 2022. Des résultats positifs même si l'année au global est très mauvaise. Notons également le départ de son fondateur et l'arrivée du système anti-partage de comptes.

Une année compliquée, mais un T4 encourageant

C'est hier soir que Netflix a clôturé son année financière 2022, plutôt riche en rebondissements. L'occasion d'apprendre que malgré la perte de plus d'un million d'abonnés sur les six premiers mois, le service de streaming compte désormais 230 millions d'abonnés payants à travers le monde.



Un chiffre positif aux yeux des investisseurs et surtout des dirigeants qui n'imaginaient pas gagner autant d'abonnés au quatrième trimestre. Rappelons qu'entre janvier et mai 2022, l'action en bourse NFLX a chuté de plus de 72 %. Une descente aux enfers qui avait sérieusement commencé à alarmer tout le monde.



Heureusement pour le géant américain, le deuxième semestre s'est déroulé dans le sens inverse. Entre mai et décembre 2022, l'action en bourse NFLX a fait un bond de 80 %. Elle a tout de même perdu plus de 50 % en un an.

La fin du partage de compte

La deuxième info à retenir, c'est l'arrivée imminente du système anti-partage de comptes. D'ici un à deux mois, le système en question sera déployé partout à travers le monde et donc en France.

Netflix a profité du moment pour expliquer qu'il était vital pour l'entreprise d'éradiquer ce phénomène qui dure depuis trop d'années. En agissant de la sorte, la société engrangerait des millions d'euros supplémentaires.



Attention tout de même, cela ne devrait pas se faire en un claquement de doigts. La localisation géographique par adresse IP a ses limites et il sera très difficile d'aller vérifier tous les comptes sur smartphone, tablette ou encore ordinateur.

Le fondateur de Netflix claque la porte

C'est une page de l'histoire de Netflix qui se tourne en ce début d'année 2023. Après plus de 25 années de bons et loyaux services, le co-fondateur de Netflix, Reed Hastings, quitte le poste qu'il occupait depuis 1997.



L'homme de 62 ans cède définitivement sa place même s'il ne quitte pas entièrement l'entreprise. Il va devenir président du conseil de surveillance. Un poste qui lui permettra de se reposer, mais également de surveiller si tout se passe correctement dans son entreprise qui l'a rendu milliardaire.

