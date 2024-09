Netflix est victime d'une vague de résiliations aux US après le soutien de son patron à Kamala Harris

Dans un peu plus d'un mois aura lieu l'élection présidentielle aux États-Unis, un contexte qui apporte de nombreux débats et beaucoup de tensions chez les américains. Depuis cet été, de nombreuses personnalités se sont exprimées en faveur de la candidate démocrate Kamala Harris, s'il s'agissait principalement d'artistes musicaux ou de stars hollywoodiennes, il est plus rare de voir des patrons de grandes entreprises se manifester pour un candidat. Pourtant, Reed Hastings, le co-fondateur de Netflix, a formulé son soutien public à la candidate démocrate et a même versé une donation, ce qui a provoqué une vague de résiliations d'abonnés Netflix !

Les résiliations s'enchaînent aux États-Unis

Selon un récent rapport de Bloomberg, la récente prise de position de Reed Hastings (co-fondateur de Netflix) en faveur de Kamala Harris pour l'élection présidentielle 2024 a provoqué une vague de résiliations aux États-Unis. En effet, Reed Hastings a exprimé son soutien envers Harris de deux manières : à travers une publication sur le réseau social X où il félicite la candidate et précise qu'il est maintenant temps de gagner et via une gigantesque donation de 7 millions de dollars pour la campagne de Kamala Harris et de son vice-président.



Face à ce soutien, les électeurs de Donald Trump se sont rapidement réunis sur les réseaux sociaux ces derniers jours via des hashtags (#CancelNetflix) et ont appelé à des résiliations massives pour exprimer leur mécontentement vis-à-vis de la décision de Reed Hastings qui a entraîné son image personnelle, mais aussi celle de son entreprise en faveur des démocrates.

Depuis le début de la mobilisation, Netflix a perdu environ 2 millions d'abonnés aux États-Unis, le rapport parle d'un taux de résiliation de 2,8%. Cette statistique paraît globalement faible, mais quand on regarde par rapport au deuxième trimestre de 2024, c'est assez élevé, surtout depuis la fin du partage de compte où le taux de nouveaux abonnés avait pris le dessus sur ceux qui résilient.



Sur X, on retrouve de nombreux posts où les abonnés Netflix montrent des confirmations de résiliations d'abonnements par mail ou encore des captures d'écran du formulaire à remplir pour indiquer un motif de résiliation de son offre. Ce mouvement va-t-il s'intensifier jusqu'à l'élection présidentielle qui aura lieu début novembre ? Une chose est sûre, c'est que cette déclaration et donation du co-fondateur de Netflix n'est pas passée dans de nombreux foyers américains.



Précisons quand même que Reed Hastings n'est pas le seul patron d'une grande entreprise américaine à soutenir un candidat à l'élection présidentielle américaine, d'autres patrons ont fait de gros dons aussi bien à Kamala Harris qu'à Donald Trump depuis le début de l'année. Les entreprises font également des donations directement aux candidats, c'est le cas d'American Airlines qui a fait une donation de 134 000 dollars à Donald Trump ou encore Apple qui a dépensé 225 390 dollars à Kamala Harris.

