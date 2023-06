Le député Louis Boyard veut empêcher Netflix de bloquer le partage de compte

Il y a plus d'une semaine, Netflix a modifié en profondeur sa politique de partage de compte en France. Auparavant, les abonnés pouvaient partager leur compte avec qui ils souhaitaient, aujourd'hui, le partage de compte est limité au domicile avec un système qui traque votre utilisation afin de vérifier si vous respectez bien les nouvelles conditions générales d'utilisation. Ce changement de politique a provoqué une vague de résiliations et les abonnés Netflix n'ont pas hésité à exprimer leur colère sur les réseaux sociaux.

Un député va déposer une loi pour bloquer la nouvelle politique de Netflix sur le partage de compte

Si vous partagez votre compte avec des amis ou de la famille qui n'habite pas avec vous, il est possible que vous ayez reçu un mail dans la nuit du 23 au 24 mai pour vous informer que désormais, il va falloir payer 5,99€/mois pour partager votre compte avec une autre personne. Ce changement de stratégie a déçu énormément d'utilisateurs français, chacun a choisi de réagir à sa manière : beaucoup ont résilié leur abonnement, certains ont accepté de verser le supplément et d'autres ont tout simplement repris le contrôle de leur compte et exclu les personnes qui en profitaient.



Pour Louis Boyard, député de la Nupes, le comportement de Netflix sur le marché du streaming français est inadmissible et incompréhensible. Le député pointe du doigt la période d'inflation où tout augmente dans le quotidien des Français, mais surtout des jeunes qui font parfois face à des difficultés financières très importantes.

Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, Louis Boyard rappelle au service de streaming numéro 1 sur le marché que si le partage de compte a autant été exploité en France, c'est que beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de payer leur propre abonnement. Pour le député, le partage de compte d'un service de streaming avec la famille ou les amis représente la solidarité, mais aussi la culture populaire.

Un chiffre d'affaires gigantesque et des impôts non payés en France

L'anti-partage de compte est-il justifié ?

La réponse aurait pu être oui, si Netflix rencontrait des baisses de chiffre d'affaires et une croissance en difficulté. Toutefois, ce n'est pas le cas. Louis Boyard rappelle que Netflix a réalisé un chiffre d'affaires de plus d'un milliard de dollars en 2022 (8,16 milliards pour être précis) et ne paie même pas ses impôts en France. Le député en conclut que le blocage du partage de compte est abusif et surtout indécent vu la pauvreté croissante en France et les revenus générés par Netflix dans notre pays.

Une proposition de loi

Dans sa vidéo, Louis Boyard exprime la volonté de vouloir déposer une loi pour interdire le blocage de partage de compte dans les conditions générales d'utilisation de Netflix en France.

Il sera intéressant de voir comment les choses évolueront dans les prochains mois, si le débat parlementaire est en faveur de la proposition de loi de Louis Boyard, il est possible que cette loi entre en vigueur au cours de l'année. La France deviendrait alors le premier pays dans le monde à dire "Non" au blocage du partage de compte. La loi pourrait s'appliquer à Netflix et tous les autres services de streaming si l'un d'eux choisit de prendre la même voie que Netflix concernant le blocage du partage de compte.