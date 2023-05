Spliiit dévoile sa nouvelle politique de partage de compte Netflix

Depuis hier soir, Netflix a officiellement annoncé la restriction de partage de compte en France, une nouveauté qui déplaît fortement aux abonnés français et qui poussent massivement à la résiliation des abonnements. Le fait de ne plus pouvoir partager son compte avec une personne qui n'habite pas chez vous va sans aucun doute compliquer les choses pour les sites comme Spliiit spécialisés dans le partage d'abonnements numériques et de streaming. Heureusement, Spliiit a la solution à tout...

Spliiit modifie le partage de Netflix pour répondre aux nouvelles règles

C'est désormais officiel, Netflix a activé le bridage de partage de compte hors foyer depuis hier soir, le service de streaming a envoyé un mail pendant la nuit à tous les utilisateurs concernés par le partage de compte. Dans ce mail, on peut apercevoir une incitation à changer son mot de passe, à transférer le profil ou encore... à payer 5,99€/mois en plus pour chaque personne qui utilise votre compte Netflix !



Du côté de Spliiit, le numéro un dans le partage d'abonnement numérique en France sur internet, on réagit vite. Le site vient d'annoncer sa nouvelle stratégie concernant les partages d'abonnements Netflix. Sans surprise, il n'y a aucun contournement technique pour éviter les problèmes juridiques avec le géant américain, mais une augmentation tarifaire qui doit amortir le coût que paiera en supplément le propriétaire d'un compte Netflix qui partage son abonnement.

Spliiit reprend exactement la même organisation qu'en Espagne. Le site va réduire la quantité de personnes présentes sur chaque abonnement Netflix, le chiffre va passer de 4 à 3 (y compris le titulaire du compte), la dernière personne qui est arrivée sera automatiquement retirée et devra souscrire auprès d'une autre personne sur Spliiit.



Pour les propriétaires de comptes Netflix, vous pourrez ajouter que 2 membres extra maximum, chacun vous coûtera 5,99€/mois comme Netflix l'a annoncé hier. Vous n'aurez plus besoin de partager votre mot de passe comme ça a toujours été le cas, désormais l'invitation à rejoindre votre compte se fera par un lien d'invitation. Spliiit l'assure, pour un propriétaire de compte Netflix, l'abonnement Premium avec 2 co-abonnés vous reviendra à seulement 9,99€/mois, soit quasiment le prix d'un forfait Essentiel.



En ce qui concerne les co-abonnés, ils prendront en charge la totalité des 5,99€/mois que va facturer en plus Netflix au propriétaire du compte et ils ajouteront 4,84€ de leur poche pour participer aux frais de l'abonnement Netflix Premium. Au total, souscrire à un Spliiit Netflix Premium vous coûtera 10,84€/mois. Une offre avantageuse, puisque vous économiserez quand même 7,15€/mois par rapport à si vous souscrivez directement auprès de Netflix.



Spliiit annonce la mise en place de la "mise à jour de partage" dès demain en France. Si on pouvait penser que le changement serait difficile, finalement, c'est un jeu d'enfant pour les sites spécialisés dans le partage de compte.



Source