Netflix et le partage de compte : découvrez le coût supplémentaire en Amérique latine

Depuis sa création, Netflix a toujours autorisé le partage de compte avec des personnes tierces qui habitent dans le même logement que vous. Cependant, ce procédé avantageux pour les utilisateurs s'est soldé par des abus répétitifs : partage des accès avec des amis, des collègues de travail, à toute la famille, sur des sites spécialisés comme Spliiit... Cette situation ne peut plus durer. Le service de streaming a récemment avoué vouloir mettre en place un coût supplémentaire pour ceux qui partagent leur compte.

Jusqu'à 3$ par mois en supplément

Le partage de compte provoque des centaines de millions de dollars de pertes à Netflix chaque année, alors que le géant du streaming n'est plus en position de force depuis l'arrivée de concurrents comme Disney+, HBO Max, Apple TV+... L'entreprise a décidé de sévir en facturant un supplément à ceux qui partagent leur compte Netflix à des personnes qui n'habitent pas chez eux.



Au Chili, au Costa Rica et au Pérou, Netflix a déjà testé un coût complémentaire pour le partage de compte depuis le début de l'année, mais le test est maintenant étendu à l'Argentine, au Honduras, en République dominicaine, au Guatemala et au Salvador. Les clients doivent dépenser 219 pesos (1,70 $) en Argentine et 2,99$ dans les autres pays.

Comment Netflix détecte que c'est une nouvelle personne qui utilise votre compte ?

Quand vous accédez à votre compte Netflix, vous pouvez le faire depuis votre domicile comme depuis votre lieu de travail, l'hôtel où vous passez vos vacances...

Résultat, il devient quasiment impossible de faire la différence entre vous qui profitez de votre compte et une personne tierce qui profite de votre compte avec votre autorisation.



Le processus de Netflix va être strict et intelligent. Les utilisateurs vont pouvoir inscrire un "foyer payant", c'est-à-dire votre domicile, l'endroit où vous avez le plus l'habitude de regarder des contenus sur Netflix. Dans le cas où une personne se connecte dans un nouveau lieu (non inscrit) pendant plus de 2 semaines, Netflix considèrera que c'est une personne tierce qui profite de votre compte.



Après cette détection, le service de streaming ajoute un système automatique qui consistera à envoyer une notification dans l'application pour demander d'ajouter un nouveau "foyer payant" ou de changer de foyer principal.

La personne qui utilise votre compte aura alors 2 choix, soit payer ce supplément ou créer son propre compte.



Afin d'augmenter ses revenus, Netflix a l'intention d'entreprendre une "monétisation plus efficace du partage entre plusieurs foyers". Selon les estimations, 222 millions de foyers payants partagent avec 100 millions de foyers supplémentaires qui ne sont pas monétisés.

On comprend mieux l'envie de Netflix d'encadrer le partage de compte, le géant du streaming a compris qu'il y avait un fort potentiel de rentrée d'argent.



Pour le moment, cette nouvelle règle qui vient d'apparaître en Amérique latine n'a pas de date pour son arrivée en France. Toutefois, profitez du partage de compte tant que vous le pouvez, car il ne reste probablement plus que quelques mois !

Dès que cette nouvelle politique sera appliquée en France, on pourra s'attendre à un supplément financier de 3 à 4 euros par mois. Un tarif raisonnable, mais qui viendra s'ajouter à un abonnement déjà bien cher !