Disney+ met en place son système anti partage de compte aux États-Unis

Il y a quelques années, il était normal de partager son compte Netflix, Disney+... à des personnes tierces, qu'elles vivent ou non dans le même foyer que vous. Face à l'abus du partage de compte qui génère des centaines de millions d'euros de perte aux géants chaque année, Netflix a eu l'idée de limiter le partage de compte en demandant un supplément financier à tous ceux qui partagent leur compte avec des proches hors de leur domicile. Cette stratégie semble avoir attiré l'attention de Disney+, car après avoir annoncé vouloir mettre en place la même pratique, le service de streaming vient d'appliquer ses promesses aux US.

Disney+ limite le partage de compte aux États-Unis

Ça y est, nous y sommes. Après des mois d'attente, Disney+ vient de mettre en place son système qui détecte les partages de compte avec des personnes qui ne vivent pas dans le même logement. Alors que nous n'avons toujours pas d'informations de quand cela va arriver en France, les américains viennent de voir aujourd'hui le premier message indiquant qu'un paiement est nécessaire pour partager un compte avec un tiers.



Plusieurs abonnés Disney+ aux États-Unis ont précisé avoir aperçu le message leur demandant de payer une option "Extra Member" à 6,99 $ par mois :

​​​​Ajoutez un membre de votre famille ou un ami à votre abonnement Disney+, même s'ils vivent en dehors de votre foyer. Ajoutez un membre supplémentaire à Disney+ pour 6,99 $/mois. Votre membre supplémentaire peut diffuser sur 1 appareil.

Le transfert du profil pour un nouveau départ vers un nouveau compte Disney+

Si une personne utilisait gratuitement le compte d'un proche et que le propriétaire du compte refuse désormais de payer un supplément de 6,99$/mois, le "squatteur" pourra transférer son profil vers un autre compte Disney+. L'avantage de ce processus, c'est que la personne ne perdra pas son historique ni la progression des contenus en cours de visionnage.



En ce qui concerne les personnes qui voyagent souvent et qui ne sont pas toujours à leur domicile, Disney+ promet que cela ne sera pas gênant pour utiliser leur compte. En cas de détection de partage de compte, le propriétaire du compte aura deux boutons : "Je suis loin de chez moi" ou le bouton "Mettre à jour mon domicile" (en cas de déménagement par exemple).

Image 9to5mac

Comment fonctionne le système anti-partage de compte de Disney+ ?

Là aussi, le groupe Disney copie Netflix. Disney+ utilise les mêmes techniques que son concurrent, le service de streaming va traquer attentivement les adresses IP qui se connectent à votre compte, l'activité du compte ainsi que les appareils qui valident l'identifiant et le mot de passe pour rejoindre la liste des profils. Si quelque chose de suspect apparait, le message de détection du partage de compte apparaîtra automatiquement sur votre écran.

Bientôt en France ?

Disney l'a annoncé précédemment, cette nouvelle procédure qui monétise et limite le partage de compte va s'appliquer dans le monde entier. Aujourd'hui, Disney+ commence avec les États-Unis, mais dans les jours qui viennent, toute l'Europe ainsi que l'Asie-Pacifique, le Costa Rica, le Guatemala et le Canada auront aussi ce nouveau programme.

On peut donc s'attendre à voir les premiers messages de limitation de partage de compte dès cette semaine en France.