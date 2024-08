Ligue 1 sur DAZN : des tarifs d'abonnement qui font grincer des dents

C'est désormais officiel, DAZN et BeIN Sports sont les nouveaux diffuseurs de la Ligue 1 pour les 5 prochaines saisons (2024-2029). Si cette arrivée était très attendue par les passionnés de football, l'annonce des tarifs d'abonnement a jeté un froid. Pour voir l'intégralité des matchs, les téléspectateurs devront en effet souscrire à deux abonnements distincts pour un total pouvant grimper jusqu'à 55€ par mois. Un montant conséquent qui risque d'en refroidir plus d'un.

DAZN ne fait aucun cadeau sur les prix

Le géant britannique du streaming sportif a mis la main sur 8 des 9 matchs de chaque journée, moyennant 400 millions d'euros annuels en moyenne. Pour y accéder, les fans devront débourser 39,99€/mois sans engagement ou 29,99€/mois avec un an d'engagement.

Si ce tarif peut paraître élevé, il faut pondérer en prenant en compte que l'offre globale de DAZN inclut également la diffusion d'autres sports comme la MMA, la boxe ou le basket. Les "purs" fans de foot pourront opter pour une formule à 14,99€/mois (avec engagement) donnant accès à un seul match de Ligue 1 par journée. Pour voir tous les matchs, il faudra nécessairement opter pour la formule la plus chère.

BeIN Sports sauve les meubles

En parallèle, BeIN Sports a réussi à sauver les meubles en obtenant la diffusion d'une affiche par journée (en priorité le samedi à 17h) pour 100 millions d'euros annuels. Un lot qui sera facturé 15€ supplémentaires par mois aux abonnés. Tout cela en plus d'autres sports (basket, tennis, handball...) et de grands championnats européens de football (Bundesliga, Serie A, Ligua...) hors Premier League.

La chaîne qatarie a négocié un contrat de 3 ans assorti d'une option pour le prolonger à 5 ans. Si elle décidait de ne pas lever cette option, les droits de diffusion de ce match seraient remis en vente pour les deux dernières saisons.

Récapitulatif du prix des abonnements

Voici un récapitulatif des différents tarifs annoncés pour suivre la Ligue 1 sur DAZN et BeIN Sports à partir de la saison 2024/2025 :

Abonnement DAZN Ligue 1 Unlimited (8 matchs par journée) :

• 39,99€/mois sans engagement

• 29,99€/mois avec engagement 12 mois

Abonnement DAZN Ligue 1 Super Sports (1 match par journée + le reste du catalogue DAZN) :

• 19,99€/mois sans engagement

• 14,99€/mois avec engagement 12 mois

Abonnement BeIN Sports (1 match exclusif par journée, en priorité le samedi 17h) :

• 15€/mois sans engagement

Au total, pour suivre l'intégralité de la Ligue 1 avec les deux abonnements DAZN Unlimited + BeIN Sports, il faudra débourser :

54,99€/mois sans engagement (39,99€ + 15€)

44,99€/mois avec engagement DAZN 12 mois (29,99€ + 15€)

Au final, ce nouveau deal va faire grimper la facture pour les téléspectateurs désireux de suivre l'intégralité de la Ligue 1. Entre DAZN et BeIN Sports, il faudra débourser entre 45 et 55€ par mois, là où Amazon Prime Video et Canal+ demandaient environ 25€ mensuels la saison dernière.

Reste à savoir si les fans seront prêts à mettre la main au portefeuille ou se contenteront d'une offre partielle. Réponse dans les prochains mois, mais une chose est sûre, le football est plus que jamais un produit premium.

