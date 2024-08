Free s'allie à DAZN et diffusera la Ligue 1 en quasi direct gratuitement

Free n'abandonne pas le football malgré la perte des droits de diffusion partiels de la Ligue 1. L'opérateur vient d'annoncer un partenariat stratégique avec DAZN, le nouveau diffuseur de la compétition, pour lancer Free FOOT, une application gratuite donnant accès aux meilleurs moments des matchs en quasi-direct.

Un partenariat gagnant-gagnant entre Free et DAZN

Anciennement appelée Free Ligue 1, l'application a été renommée Free FOOT pour marquer ce nouveau chapitre. Elle permettra à tous les fans de foot, abonnés Free ou non, de suivre gratuitement et sans engagement les temps forts de 8 matchs par journée de Ligue 1 Uber Eats.

Pour DAZN, qui a acquis la majeure des droits de diffusion du championnat, c'est un moyen de toucher un public plus large et de promouvoir son offre payante qui diffuse l'intégralité des matches. Pour Free, c'est l'occasion de capitaliser sur le succès de son application (1 million d'utilisateurs) et de rester un acteur incontournable du foot français.

Une expérience enrichie pour les fans avec des contenus exclusifs

Au-delà des extraits des moments forts en quasi-direct, Free FOOT proposera également :

Des résumés complets de chaque match

Des analyses d'experts pour décrypter les rencontres

Des interviews exclusives de joueurs et des coulisses des clubs

Des jeux concours et des interactions sur les réseaux sociaux

Free et DAZN ont travaillé main dans la main pour intégrer des fonctionnalités innovantes, comme de nouvelles positions de caméra pour une immersion inédite. L'approche éditoriale se veut différenciante pour redéfinir l'expérience des fans.



L'application est disponible sur iOS, via le web et sur les Freebox. Sur ces-dernières, vont pouvez configurer des alertes et notifications de buts ou d'actions importantes qui s'afficheront en picture-in-picture en plus du programme que vous regardez déjà.

Un lancement très attendu pour la saison 2024/2025

Les utilisateurs de l'ancienne app Free Ligue 1 bénéficieront automatiquement de la mise à jour vers Free FOOT sur iOS et Android. L'application est à jour et déjà prête pour le début de la saison 2024/2025 de Ligue 1 McDonald's, avec le premier match Le Havre - Paris SG en ouverture le 16 août.

Avec cette alliance, Free et DAZN espèrent démocratiser encore plus l'accès au foot en France et devenir la référence pour suivre l'actualité de la Ligue 1 de manière simple, ludique et gratuite. Un pari audacieux à l'heure où les droits TV du foot ne cessent de diminuer et de faire perdre de l'argent à tous les diffuseurs. Réponse dans un an pour savoir si les fans ont adhéré en masse à Free FOOT.



Source

Télécharger l'app gratuite Free FOOT