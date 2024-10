DAZN offre 7 jours de Ligue 1 gratuite pour conquérir le public

DAZN lance une nouvelle offensive pour conquérir le cœur des fans de football en France. Après avoir essuyé de nombreuses critiques sur ses tarifs jugés trop élevés, la plateforme de streaming sportif tente de séduire les amateurs de ballon rond avec une offre alléchante : 7 jours d'essai gratuit pour découvrir son catalogue de contenus premium, dont la très convoitée Ligue 1. Cette offre sonne comme l'ultime tentative d'attirer le public encore très réticent.

Une semaine pour découvrir la Ligue 1 sans frais

Depuis le lundi 30 septembre, les nouveaux utilisateurs peuvent s'inscrire sur DAZN et profiter d'une période d'essai de 7 jours entièrement gratuite. Une aubaine pour les fans de football qui pourront ainsi suivre les 8 matchs de Ligue 1 diffusés par la plateforme lors de la prochaine journée journée, dont des affiches alléchantes comme OM-Angers, Rennes-Monaco ou encore le choc Nice-PSG.

Mais l'offre ne s'arrête pas là. En plus de la Ligue 1, les abonnés auront accès à un large éventail de compétitions sportives, de la Betclic Élite (basket) aux sports de combat comme la boxe et le MMA. De quoi satisfaire tous les appétits des amateurs de sport, le tout sans engagement et avec possibilité de résilier à tout moment durant la période d'essai.

Une tentative pour attirer de nouveaux abonnés

Depuis son arrivée sur le marché français en tant que diffuseur majoritaire de la Ligue 1, DAZN a été vivement critiqué pour ses tarifs jugés trop élevés (39,99€/mois sans engagement, 29,99€/mois avec engagement). Une grille tarifaire qui a poussé de nombreux fans à se tourner vers des solutions de streaming illégales comme l'IPTV, faisant chuter les abonnements espérés par la plateforme.

En lançant cette période d'essai gratuite, DAZN espère convaincre les amateurs de football de la qualité de son offre et les inciter à souscrire un abonnement par la suite. Une stratégie qui fait écho à la récente promotion proposée par le service, qui avait temporairement fait passer ses tarifs à 19,99€/mois.

Un pari risqué pour la rentabilité ?

Si cette nouvelle opération séduction peut permettre à DAZN d'attirer de nouveaux utilisateurs, la question de la rentabilité se pose. Le PDG de la société avait annoncé cet été un objectif ambitieux de 1,5 million d'abonnés pour les six premiers mois. Un chiffre qui semble difficile à atteindre sans ajustement durable de la grille tarifaire.

Car une fois la semaine d'essai terminée, les utilisateurs devront choisir entre s'abonner aux tarifs pleins ou résilier. Et sans geste commercial supplémentaire, il est peu probable que les testeurs sortent massivement la carte bleue. DAZN devra donc trouver le juste équilibre entre acquisition d'abonnés et rentabilité sur le long terme.

Si vous ne souhaitez pas payer et que vous êtes abonné à Free, l'opérateur vous permet de visionner les meilleurs moments de la Ligue 1 en quasi direct et gratuitement. Voilà une alternative légale à prix correct.

