Un milliardaire investit 4.3 milliards dans l'app de streaming sportif DAZN

Il y a 8 heures (Màj il y a 7 heures)

Applications iPhone Applications iPad

Alexandre Godard

Réagir



Un milliardaire anglais vient d'annoncer qu'il injectait 4.3 milliards de dollars dans la société DAZN qui n'est autre qu'une plateforme streaming qui retransmet en direct des évènements sportifs comme des matchs de football.

DAZN peut remercier Len Blavatnik !

Le monde du streaming ne cesse de prendre de l'ampleur. C'est déjà le cas pour la partie film/séries, jeux vidéo mais également pour les évènements sportifs. La retransmission de certains sports populaires dont le football n'échappe pas au marché du streaming.



Parmi les plus connus, on retrouve l'application DAZN qui se veut être le "Netflix du sport". Le principe est simple, grâce à l'application et un abonnement mensuel/annuel, vous pouvez accéder de n'importe où aux évènements sportifs acquis par la société.



En revanche, le modèle économique est assez limité. Avec le prix monstrueux qu'il faut débourser pour s'offrir l'exclusivité d'un championnat de football majeur, il est très difficile de devenir rentable sans un nombre gigantesque d'abonnés constants.

DAZN en a conscience et après des années de pertes dont 1.3 milliard en 2019, il est peut-être enfin l'heure de souffler. Len Blavatnik, milliardaire et homme le plus riche du Royaume-Uni vient d'annoncer qu'il allait injecter pas moins de 4.3 milliards de dollars dans l'entreprise pour recapitaliser la plateforme dans son intégralité. Avec cette démarche, il a remis les finances sur des bases saines et rembourser toutes les dettes du groupe. Kevin Mayer, président de DAZN l'a bien évidemment remercié.



Pour rappel, DAZN possède les droits de la Serie A (championnat de football italien) jusqu'en 2024 pour 950 millions de dollars mais également les droits de la Liga (championnat de football espagnol) jusqu'en 2027 en échange d'un montant de 5 milliards de dollars. Comme expliqué plus haut, des montants colossaux qui sont difficilement rentabilisables, d'où l'importance de ce nouveau souffle apporté par Len Blavatnik.



Pour que les finances ne repartent pas dans le rouge dans les années à venir, DAZN devrait se lancer dans le fameux monde des paris sportifs et des NFT. Deux domaines qui sont connus pour rapporter énormément d'agent aux entreprises.



Lors du fiasco Mediapro avec la Ligue 1 (championnat de football français) en 2020/2021, DAZN avait tenté d'approcher les représentants de la ligue française, sans succès... Finalement, c'est Amazon Prime (autre acteur du streaming) qui s'est emparé des droits pour les prochaines années.

Télécharger l'app gratuite DAZN:Stream Live Sports