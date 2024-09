YouTube Premium : une nouvelle hausse des prix qui fait grincer des dents

Mauvaise nouvelle pour les abonnés YouTube Premium à travers le monde. Le géant de la vidéo en ligne vient d'annoncer une nouvelle vague d'augmentations tarifaires pour ses offres sans publicité, à peine un an après les dernières hausses. Et cette fois-ci, ça pique.

Des hausses jusqu'à 50% dans certains pays

D'après les nombreux témoignages d'utilisateurs sur Reddit, YouTube a commencé à envoyer des emails pour prévenir ses abonnés Premium des nouveaux tarifs qui seront appliqués dès novembre. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Google ne fait pas dans la dentelle.

En Irlande, en Belgique, aux Pays-Bas et en Italie par exemple, l'abonnement famille va passer de 17,99€ à 25,99€ par mois, soit 8€ de plus et une hausse de près de 45%. L'offre individuelle augmente elle de 12,99€ à 14,99€. Même son de cloche en Suisse, où l'abonnement individuel passe de 15,90 CHF à 17,90 CHF et le famille de 23,90 CHF à 33,90 CHF. Des hausses de 30 à 50% qui s'appliquent aussi en Suède, en Arabie Saoudite, à Singapour ou encore en Thaïlande.

La France épargnée... pour l'instant

Bonne nouvelle, les abonnés français ne semblent pas encore concernés par cette nouvelle vague de hausses. Les prix restent pour le moment à 12,99€ pour l'offre individuelle et 23,99€ pour le forfait famille. Mais pour combien de temps ?

Avec ces nouveaux tarifs, la France devient en effet l'un des pays les moins chers d'Europe pour s'abonner à YouTube Premium. Il y a donc fort à parier que Google finisse par aligner les prix hexagonaux sur ceux de nos voisins dans les prochains mois. D'autant que YouTube multiplie les initiatives pour pousser les utilisateurs à souscrire un abonnement payant.

Toujours plus de pub pour les non-abonnés

Car en parallèle de ces hausses de prix, YouTube durcit le ton envers les utilisateurs non-abonnés. Après avoir déployé des publicités sur l'écran de pause des vidéos, y compris sur les téléviseurs, la plateforme teste désormais l'affichage de 5 à 10 publicités d'affilée avant le lancement d'une vidéo. De quoi pousser certains à craquer et sortir la carte bleue.

Mais avec des tarifs qui dépassent désormais ceux de Spotify ou Apple Music dans de nombreux pays, YouTube prend le risque de voir une partie de ses abonnés se tourner vers la concurrence, au moins sur la musique.

Reste à voir comment les utilisateurs réagiront à cette énième augmentation et si Google parviendra à convaincre toujours plus d'internautes de passer à la caisse. Une chose est sûre, le prix de la tranquillité sur YouTube n'a jamais été aussi élevé.

Télécharger l'app gratuite YouTube