YouTube Shorts : énorme hausse pour les vues quotidiennes

Cette rémunération des YouTube Shorts devrait inciter les créateurs de contenus à publier en masse de nouvelles vidéos courtes et donc générer beaucoup de nouvelles vues grâce à leurs partages sur les réseaux sociaux. Source 1 Source 2

Les géants du divertissement en ont conscience, ils ne sont rien sans les millions de créateurs de contenus qui génèrent tous les mois de nouvelles vidéos et publications. Ce que cherche aujourd'hui une personne qui réalise des pranks, des astuces beauté, des clips de jeux vidéos... C'est une petite rémunération . Une réaction tout à fait normale, car les créateurs de contenus apportent une valeur ajoutée à l'application. Depuis le 1er février, YouTube a lancé un programme de monétisation pour les YouTube Shorts, les créateurs peuvent désormais gagner de l'argent, comme c'est déjà le cas avec les vidéos qu'ils postent sur leur chaîne. Cependant, quelques exigences sont demandées par YouTube :

Google a publié hier soir ses résultats financiers, l'occasion pour YouTube d'apporter plus d'informations sur les récentes réussites de son activité en ligne. Selon le service de vidéo en ligne, les YouTube Shorts ne cessent d'attirer de nouveaux utilisateurs, des personnes qui ne prêtaient pas forcément attention aux vidéos courtes sur YouTube, mais qui aujourd'hui peuvent passer des heures à faire défiler les vidéos verticales. Les statistiques des YouTube Shorts sont très encourageantes, la filiale de Google explique qu'on est passé de 30 milliards à 50 milliards de vues en seulement 12 mois, ce qui est une belle performance, mais largement insuffisante face aux Reels d'Instagram qui cumulent des milliards de vues chaque jour.

Depuis l'arrivée de TikTok, le concept des vidéos courtes divertissantes est devenu très populaire, au point où des géants comme Instagram et YouTube n'ont pas hésité une seule seconde à proposer une alternative à la célèbre application chinoise. Aujourd'hui, TikTok est sans aucun doute le "maître dans l'art", mais il est bon de noter que YouTube s'en sort aussi très bien avec ses Shorts !

