YouTube va lancer ses Shorts sur les téléviseurs

Face aux géants TikTok et Instagram avec ses Reels, YouTube essaie tant bien que mal d'apporter une concurrence avec ses Shorts. Le concept est le même, vous avez de courtes vidéos en affichage vertical que vous pouvez faire défiler de haut en bas, ajoutons à cela un puissant algorithme pour le côté addictif et le tour est joué ! Les utilisateurs de YouTube sur les téléviseurs et consoles de jeux vont bientôt pouvoir accéder aux YouTube Shorts, on vous explique tout !

Les Shorts débarquent sur grand écran

Bonne nouvelle si vous appréciez les YouTube Shorts sur votre iPhone, vous allez bientôt avoir une catégorie dédiée aux vidéos courtes de YouTube directement sur l'application de votre téléviseur connecté. En effet, les équipes de YouTube ont exprimé leur volonté de démocratiser les Shorts au-delà de nos smartphones et d'aller sur des supports qui sont accessibles à toute la famille sur grand écran !



Pour cela, rien de mieux que lancer les YouTube Shorts sur l’app YouTube des téléviseurs, mais aussi sur les consoles de jeux de dernière génération. Avec cette technique, la filiale de Google compte bien augmenter considérablement la visibilité des Shorts de ses créateurs.

L'expérience Shorts sur YouTube va complètement changer sur les TV, au lieu que l'affichage se comporte comme une vidéo avec une barre de chargement et les traditionnels boutons à droite de l'écran, YouTube va proposer une expérience dédiée avec des boutons pouces levé et baissé ainsi qu'un bouton de partage.



Autrement dit, ça va ressembler à cela...

À gauche, vous avez l'ancienne approche et à droite la nouvelle !

Dans son billet de blog, YouTube explique :

Apporter des shorts à notre communauté a transformé la façon dont les gens créent et regardent des vidéos sur YouTube. Lorsque nous avons introduit ce nouveau format, nous avons optimisé l'expérience pour le créateur et le spectateur mobile. Aujourd'hui, nous étendons l'accès visuel à Shorts à notre surface à la croissance la plus rapide : l'écran de télévision. Bien que cela puisse sembler être une prochaine étape naturelle, une quantité incroyable de réflexion et de soin a été mise en apportant cette expérience verticale et mobile au grand écran.

Sur la partie YouTube Shorts via téléviseur, vous retrouverez des catégories à gauche de votre écran, il y aura les vidéos courtes recommandées, les Shorts des chaînes YouTube que vous suivez, les tendances du moment ainsi que quelques thématiques triées sur le volet : Dance, Fun, Music, Animal... L'objectif sera de vous divertir et vous faire découvrir de nouveaux contenus que vous n'aurez peut-être pas encore vu sur votre iPhone !



YouTube annonce le déploiement sur les téléviseurs et consoles de jeux dans les 2 semaines à venir. Pour les TV connectées, seules celles de 2019 ou plus récentes seront concernées, pour les consoles de jeux, ce sera exclusivement sur les dernières Xbox et la PlayStation 5.



