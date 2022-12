Voici les vidéos les plus vues sur YouTube en 2022

Qui dit fin d'année dit l'heure des bilans. Après YouTube Music, c'est au tour de YouTube de faire son résumé des douze derniers mois. On y découvre les vidéos qui ont fait le plus de buzz, mais également les clips musicaux les plus écoutés ou encore les publicités les plus populaires. Apple se classe d'ailleurs 4e de ce dernier classement.

Le top des clips musicaux 2022

Le top musical américain 2022

Classe les chansons qui ont débuté ou qui ont connu une croissance significative d'une année sur l'autre en 2022 par leur nombre total de vues aux États-Unis (y compris le clip officiel, les vidéos de paroles et le contenu généré par l'utilisateur qui utilise la chanson officielle complète) du 1er janvier 2022 au 15 novembre 2022. Les listes sont limitées à deux chansons par artiste ou album.

Le top des publicités 2022

Le classement des publicités YouTube est déterminé par un algorithme qui prend en compte les vues organiques et payantes, le temps de visionnage et la fidélisation du public. Les placements sont limités à une publicité par marque afin de mieux refléter le large éventail, la qualité et la popularité des publicités YouTube tout au long de l'année. La période couverte par ce classement va du 11/1/2021 au 10/31/2022.

Vous connaissiez tous ces clips vidéos ?

