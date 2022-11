YouTube Music propose à son tour un récapitulatif 2022 de votre historique d'écoute !

Comme ses concurrents Apple Music, Deezer et Spotify, YouTube Music profite de la fin d'année pour proposer à ses abonnés un récapitulatif complet des musiques qui ont été les plus écoutées en 2022. Si vous êtes membre YouTube Music, on vous explique comment récupérer votre résumé de cette année.

Le récapitulatif 2022 de YouTube Music sous forme de stories

Quel artiste avez-vous le plus écouté en 2022 ? Quel est l'album qui a attiré le plus votre attention ? Quel est l'artiste que vous avez le plus suivi depuis le 1er janvier 2022 ? Toutes ces questions ont une réponse dans le récapitulatif 2022 de YouTube Music. La filiale de Google propose à ses abonnés un résumé complet de leur activité dans le catalogue du service de streaming. En effet, chaque minute que vous avez passé sur YouTube Music sera visible dans les résultats du récapitulatif !



Comme pour Apple Music, les abonnés YouTube Music pourront visionner un bilan qui ressemble trait pour trait à des stories Instagram à faire défiler. Pour y accéder, c'est simple. Rendez-vous dans l'application YouTube Music, appuyez sur l'avatar de votre profil, puis allez sur "Votre récapitulatif", vous aurez après l'intégralité de votre activité sur 2022.

Dans ce récapitulatif, vous aurez :

Les minutes que vous avez passé à écouter de la musique cette année

Votre artiste préféré

Le top 5 des artistes que vous avez le plus écoutés

Le morceau qui vous a le plus emballé en 2022

Le top 5 des morceaux que vous avez le plus écoutés

La performance en direct qui vous a le plus captivé

Le top 5 des genres que vous avez le plus appréciés

Après les statistiques détaillées, l'étape suivante consiste à créer un album de photos musicales via Google Photos. Pour commencer, cliquez sur le bouton Connecter au-dessus du carrousel (pour l'activer dans les paramètres de confidentialité et de localisation). Vous pourrez enregistrer et distribuer une carte avec votre chanson préférée pour chaque saison - hiver, printemps, été et automne - accompagnée de trois photos.





