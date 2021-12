YouTube Music lance aussi un récapitulatif 2021

Il y a 1 heure

Musique / Applications iPhone

Julien Russo

Réagir



C'est la tendance de fin d'année, après Apple Music, Spotify et Deezer, c'est au tour de YouTube Music de proposer un récapitulatif complet de ce que vous avez écouté au cours de l'année 2021. La filiale de Google a remarqué que les utilisateurs des plateformes de streaming adoraient partager leurs statistiques sur les réseaux sociaux.

YouTube Music propose un récapitulatif 2021

Vous êtes abonné YouTube Music et vous avez ressenti une grande solitude quand vous avez vu tous vos amis partager leurs Apple Music Replay ou le Spotify Wrapped ?

Rassurez-vous, c'est maintenant à votre tour de montrer au monde entier quels sont les titres que vous avez le plus joués, les artistes qui vous ont le plus attiré, mais le nombre d'heures où vous avez écouté de la musique.



Comme l'a relayé 9to5Google, le récapitulatif 2021 pour les abonnés YouTube Music est officiellement disponible depuis hier soir pour l'ensemble des abonnés au service de streaming.

Pour le récupérer, il suffit de vous rendre dans le menu avatar et d'accéder à "Récapitulatif 2021".

Si cela n'est pas encore visible, il est nécessaire de fermer l'app depuis le multitâche de votre smartphone et de la rouvrir.

L'équipe de YouTube Music explique dans un court communiqué :

Cette année, YouTube Music vous emmène dans un voyage à travers votre année sonore avec 2021 Recap, une première expérience qui vous apportera des statistiques amusantes et partageables et une liste de lecture personnalisée pour vous aider à revivre toute votre musique préférée de l'année écoulée. Que Dua Lipa vous ait fait "Léviter" ou qu'Olivia Rodrigo ait été "bon 4 u" pour des milliers de minutes d'écoute, le récapitulatif 2021 vous permet d'explorer tout ce qui a fait de votre année musicale unique.

À noter que le récapitulatif 2021 n'est disponible que sur l'application YouTube Music sur iOS et Android, il ne semble pas accessible depuis la version web du service de streaming.

Télécharger l'app gratuite YouTube Music