Les musiques de vos jeux préférés sont dans Nintendo Music !

Après le lancement récent de son étonnant réveil Alarmo, Nintendo apporte cette fois sa magie musicale sur mobile avec la nouvelle application Nintendo Music, disponible dès maintenant sur iOS et Android. Forte de près de 40 ans de bandes-son iconiques, le géant nippon offre désormais son vaste catalogue musical aux abonnés Nintendo Switch Online, sans coût supplémentaire. Mais il s'agit aussi d'un clone de l'ancienne interface de YouTube.

Découvrez Nintendo Music

Nintendo Music est là ! Écoutez quand vous voulez des musiques issues de vos séries de jeux préférées, parmi lesquelles Super Mario et Animal Crossing.

L'application Nintendo Music permet aux utilisateurs de diffuser ou télécharger des morceaux, de créer et partager des playlists, de naviguer parmi des catégories musicales, et plus encore. Incluant des titres emblématiques comme Super Mario Bros. et The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ainsi que des hits récents comme Splatoon 3, l’application propose également des musiques de titres classiques comme Animal Crossing, Super Mario Odyssey, Donkey Kong Country, Metroid Prime, Starfox 64, Pokémon, Kirby, et bien d'autres titres sous licence. Les fans, qu'ils aient 10 ou 40 ans, seront aux anges avec ce service de streaming gratuit.

L'application offre des options d'écoute continue, avec notamment la possibilité de boucler certains morceaux sur 15, 30 ou 60 minutes. Les utilisateurs peuvent créer des playlists personnalisées ou écouter des playlists sélectionnées par Nintendo, ainsi que filtrer les morceaux susceptibles de contenir des spoilers.

Une clone de Youtube !

L’interface de l’application rappelle tout de même l’ancien design de YouTube Music, avec des éléments familiers comme la couverture de l’album, le nom de la collection et la disposition des boutons pour sauvegarder, télécharger et accéder aux options du menu. La forme des boutons, le placement des éléments et même le mini lecteur sont quasiment identiques. Idem pour les collections, la barre de progression et autre menu déroulant.



Quoiqu'il en soit, si vous êtes fan de l'univers de Nintendo, il vous faut télécharger l'application Nintendo Music !

Pré-requis :

Un abonnement au service Nintendo Switch Online est nécessaire pour utiliser cette application.

Un compte Nintendo est nécessaire.

iOS 16.0 ou ultérieur est nécessaire pour utiliser cette application.

Télécharger l'app gratuite Nintendo Music