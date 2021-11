Twitch propose l'abonnement mensuel à ses streamers préférés sur iOS

Depuis 2019, Twitch offre des Sub Tokens comme moyen aux utilisateurs d'iOS de supporter leurs streamers préférés. Ils offrent les mêmes avantages que de s'abonner sur Mac et PC, y compris l'accès à une visualisation sans publicité et à un chat, mais il s'agit d'un achat unique que vous pouvez utiliser quand vous le souhaitez. Cependant, Twitch supprime maintenant ce mécanisme au profit d'une approche plus simple.



Twitch passe à l'abonnement récurrent sur iOS

Une fois que vous aurez récupéré la dernière version de l'application Twitch sur iPhone ou iPad, vous trouverez la possibilité de payer des abonnements récurrents. C'est un changement que l'entreprise dit apporter suite aux commentaires des utilisateurs. La société appartenant à Amazon a expliqué dans un billet de blog (et reçu par mail) :

Nous avons appris de la communauté que les Sub Tokens secondaires non renouvelables sur iOS peuvent les empêcher de profiter systématiquement des avantages pour les abonnés et de soutenir leurs créateurs préférés.

Avec cette option, vous n'avez pas à vous soucier de perdre l'accès à vos avantages ou de manquer un évènement.

Les jetons ne disparaissent pas, du moins pas immédiatement. Twitch continuera à les vendre jusqu'au 1er décembre. À ce moment-là, vous pouvez continuer à les échanger jusqu'au 10 janvier 2022. Après cette date, tous les jetons restants que vous avez laissés sur votre compte seront remboursés par Apple. C'est donc une bonne nouvelle qui devrait faciliter le support par les utilisateurs de Twitch de leurs streamers préférés, en particulier s'ils utilisent principalement un appareil iOS pour les regarder. Et c'est aussi une excellente nouvelle pour Apple qui récupère une belle commission au passage, commission certainement négociée par Twitch dans le cadre des apps dites "lecteurs".

