Play : gérer ses vidéos YouTube préférées et y accéder via un widget

L'appli YouTube est certainement l’une des plus utilisées sur mobile. Fournie par Google, elle dispose d’un tas d’options, dont une partie pour les membres premium comme la lecture en arrière-plan (sauf avec cette astuce). Mais pour ce qui est de l’organisation de ses favoris c’est une autre histoire. C’est là que Play entre en jeu.

Play : « Save Videos Watch Later »

L’application historique YouTube vous permet de marquer des vidéos pour les regarder plus tard, mais l’expérience est bien limitée par la suite.

Play a été créée par Marcos Tanaka, l’homme derrière MusicHarbor, avec une idée en tête, tirer parti du catalogue géant de YouTube. Bien que vous puissiez ajouter manuellement des vidéos à l'application, Play est intégré à la feuille de partage du système, de sorte que vous n'avez pas besoin de quitter l'application YouTube pour mettre des vidéos en signet.

Les vidéos peuvent être importées, ajoutées via la feuille de partage ou par glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent les afficher dans une liste, une grille ou un tableau (macOS), les rechercher, les filtrer, les trier et les organiser à l'aide de balises. iCloud garde tout à jour sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Ajoutez et personnalisez quelques widgets pour avoir YouTube sur votre écran d'accueil, et commencez à regarder d'un simple toucher.

Lorsque vous appuyez sur le bouton pour sauvegarder une vidéo, l'application identifie automatiquement ses métadonnées, notamment le titre, le nom de la chaîne et la date de publication. Les utilisateurs peuvent également personnaliser des étiquettes pour organiser leurs vidéos "à regarder plus tard".



Les vidéos peuvent être importées, ajoutées via la feuille de partage ou par glisser-déposer avec les deux apps à côté, ce qui est très pratique sur iPadOS.



Les utilisateurs peuvent ensuite afficher leur liste de favoris dans une liste, une grille ou un tableau (macOS), les rechercher, les filtrer, les trier et les organiser à l'aide de balises. iCloud maintient tout à jour sur l'iPhone, l'iPad et le Mac. Ajoutez et personnalisez quelques widgets pour avoir YouTube sur votre écran d'accueil, et commencez à regarder d'un simple toucher.



Mais la fonctionnalité la plus intéressante de l'application est probablement la présence d'un widget. Ainsi, vous pouvez consulter et ouvrir les vidéos que vous avez marquées d'un signet directement depuis l'écran d'accueil de votre iPhone ou iPad. Le widget est personnalisable et tout est synchronisé avec les autres appareils via iCloud.



Il convient de noter que Play fonctionne également avec les raccourcis Siri, de sorte que vous pouvez automatiser des tâches selon vos besoins.



Play est disponible sur l'App Store pour 1,99 € en achat unique. L'application fonctionne avec l'iPhone, l'iPad et même les Mac.



Télécharger Play: Save Videos Watch Later à 1,99 €