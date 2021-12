MusicHarbor : il est possible d'ajouter un artiste via un Shazam

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Applications iPhone / Applications iPad

Alexandre Godard

Réagir



L'application MusicHarbor est une application indispensable pour les fans de musique. Le concept est simple, dans un seul endroit, vous retrouvez toute l'actualité de vos artistes favoris. Que ce soit la sortie d'un album, d'un clip vidéo, de la signature dans un label de tel artiste ou encore une date de concert, tout y est. En plus de cela, certaines fonctions sont présentes pour fluidifier votre utilisation de l'app et la dernière en date apparue hier soir se nomme simplement Shazam.

MusicHarbor s'associe à Shazam

MusicHarbor est une application géniale qui permet de suivre tous vos artistes préférés afin d'être averti à chaque fois qu'un single, un EP ou un album est de sortie. Le principe est simple, vous ajoutez via la case recherche le nom de l'artiste en question et vous le placez dans votre liste.

Une fois que votre liste est définie, l'application vous propose cinq catégories. L'une ou vous pouvez ajouter et supprimer des artistes de vos favoris. Une deuxième où vous avez accès aux labels dans lesquels sont signés vos artistes préférés. Un troisième dans laquelle s'ajoute au quotidien toutes les sorties musicales et une quatrième qui permet de visionner les clips vidéo. La dernière section regroupe les paramètres.



Le petit plus très pratique, c'est la possibilité via cette section Paramètres d'ajouter votre compte Apple Music ou Spotify afin que tout soit relié pour ne faire qu'un. Une fois votre compte ajouté, tous vos artistes présents dans votre bibliothèque se retrouveront comme par magie dans la liste sur MusicHarbor. De plus, l'application propose sur chaque musique un bouton qui permet d'ajouter un morceau directement dans votre bibliothèque ou alors de la lire dans votre application musicale. Il est également possible de cliquer sur une musique pour écouter un aperçu dans MusicHarbor et savoir directement si l'on aime cette musique ou pas.



Bref, vous l'aurez compris, cette application gratuite (achats in-app pour la customisation) est plus que complète et permet de ne jamais louper les nouvelles sorties musicales de nos artistes adorés. Maintenant que vous avez une idée de l'utilité de l'application, passons à la nouveauté du jour.



La nouvelle mise à jour parue hier soir offre une nouvelle possibilité, à savoir celle d'ajouter un artiste via Shazam. Il est vrai qu'avec l'iPhone il est désormais très facile de reconnaître une musique avec Shazam étant donné qu'un bouton intégré est disponible dans le centre de contrôle, mais MusicHarbor ajoute sa touche personnelle.



Une fois la dernière mise à jour installée, lorsque vous faites un appui long sur le logo de l'app, un nouveau bouton Shazam apparaît et lance la recherche musicale dans l'application. L'avantage ici, c'est qu'une fois que l'artiste a été trouvé(e), il suffit d'un simple clic pour l'ajouter à sa liste des favoris ou se renseigner sur lui/elle.



Les utilisateurs apprécieront l'attention des développeurs qui mettent très régulièrement l'application à jour en plus d'ajouter des fonctions supplémentaires sans surcoût. Pour rappel, la dernière grosse nouveauté était les widgets disponibles en toutes tailles dont le géant sur iPad.

Télécharger l'app gratuite MusicHarbor - Track New Music