Alarmo : un réveil Nintendo à détection de mouvements

Nintendo lance Alarmo, un réveil pour les fans de la marque. Un affichage personnalisé, des sonorités inédites et une détection des mouvements. Ne reste plus qu'à s'endormir et à attendre qu'il sonne le jour de l'annonce de la Switch 2.

Nintendo Alarmo : un réveil inédit pour 100 €

On pourrait presque penser que c'est une provocation amicale. Pour faire patienter les fans jusqu'à l'annonce officielle de la Nintendo Switch 2, la marque dévoile un réveil inédit sous le nom de Alarmo.



Alarmo est un petit réveil aux formes arrondies recouvert d'un rouge qui rappelle bien évidemment la couleur principale de Nintendo. En plus d'afficher l'heure et la date, il donne accès à de nombreux thèmes et se connecte à internet.

Une connexion qui lui permet d'accueillir encore plus de sonorités à télécharger gratuitement sur le site de Nintendo. Initialement, il offre 35 alarmes différentes tirées des jeux iconiques de la plateforme comme Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: breath of the Wild, Pikmin 4, Splatoon 3 et bien d'autres.



Mieux encore, il détecte les mouvements. Le principe est simple, si la personne reste au lit trop longtemps, le volume augmente progressivement. À l'inverse, dès que l'on se lève du lit, il s'éteint automatiquement. Durant la nuit, il est en capacité d'effectuer un suivi du sommeil. À voir si c'est une mesure efficace ou enfantine.



Nintendo Alarmo est dès à présent disponible à la vente exclusivement pour les abonnés Nintendo Switch Online jusqu'à mi-janvier 2025. Autrement, il faudra patienter le temps que l'exclusivité se termine. Vendu pour 99 $, donc aux alentours des 100 € en France.