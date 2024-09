La Nintendo Switch 2 se montre en images avant sa sortie

La Nintendo Switch, lancée en 2017, est sur le point d'être renouvelée, avec un modèle qui semble conserver la base de la console hybride la plus vendue.



Après presque sept ans de bons et loyaux services, ses performances commencent à accuser le coup face aux exigences des jeux modernes, confirmé par le ralentissement des ventes. Les clients attendant désormais une Nintendo Switch 2 et celle qui doit arriver en 2025 d'après le constructeur nippon, vient de se dévoiler dans une fuite unique.

Enfin un aperçu de la Nintendo Switch 2025

Plusieurs images nous donnent un aperçu très précis de cette future Nintendo Switch 2, avec des caractéristiques impressionnantes qui pourraient en faire un nouveau best-seller. Des photos prétendant montrer des prototypes en provenance d’une usine ont été partagées sur un réseau social chinois, puis sur Reddit. Elles dévoilent une console équipée d'un écran de 8 pouces, de manettes Joy-Con magnétiques, ainsi que de ports USB-C situés à la fois en haut et en bas de l’appareil. Bien que ces images n’aient pas été vérifiées, elles suggèrent une mise à jour logique du design actuel.

Selon plusieurs sources, confirmées également par cette fuite, la Nintendo Switch 2 pourrait être dotée de 12 Go de RAM, de 256 Go de stockage interne, et prendrait en charge l’HDMI 2.1, ce qui offrirait une meilleure qualité d’image. Il est également question de l’intégration du ray-tracing et de la technologie DLSS (Deep Learning Super Sampling), une innovation qui utilise l'intelligence artificielle pour augmenter la résolution graphique tout en réduisant la consommation énergétique (comme sur la PS5 Pro). De plus, le stockage UFS 3.1 garantirait des vitesses de transfert élevées, ce qui contribuerait à des temps de chargement réduits et à une fluidité de jeu améliorée.

Sur le plan de la puissance, la nouvelle Switch 2 pourrait surpasser la PlayStation 4 et se rapprocher des performances de la PlayStation 5. Lors de la Gamescom 2023, la console aurait fait forte impression, notamment en affichant une version modifiée de The Legend of Zelda en 4K à 60 images par seconde, démontrant ainsi ses capacités graphiques.

Outre ces gains en termes de puissance, la Switch 2 offrirait des améliorations pratiques comme la présence de deux ports USB-C, un système de ventilation pour un meilleur refroidissement, et un large choix de configurations de stockage allant jusqu’à 512 Go. Plusieurs variantes de la console seraient envisagées, dont un modèle avec lecteur de cartouches permettant la compatibilité rétroactive, et une version 100 % numérique à un prix plus abordable. Espérons un tarif sous les 300 euros pour cette variante.

Nintendo travaillerait également sur des Joy-Con améliorés, équipés de fixations magnétiques pour une meilleure prise en main et une réduction du phénomène de drift, un problème souvent reproché aux modèles actuels. Avec ces modifications, la Switch 2 pourrait bien consolider la position de Nintendo comme leader sur le marché des consoles portables.

Bien que Nintendo n’ait encore rien officialisé, de nombreux observateurs s’attendent à une annonce avant la clôture de l’année fiscale de l’entreprise en mars 2025, marquant ainsi un léger retard par rapport aux prévisions initiales qui annonçaient une sortie à la fin de l'année 2024. Le constructeur avait tout de même indiqué préparer le lancement d'un nouveau matériel à la fin de l'année fiscale en cours.

Une bonne nouvelle pour les joueurs, un peu moins pour Apple qui ne parvient toujours pas à faire développer de vrais jeux à Nintendo. Les titres comme Super Mario Run ou Mario Kart Tour ont connu un succès mitigé, la faute à un gameplay simplifié.