La Nintendo Switch 2 apporterait le DLSS et le ray-tracing

Malgré le fait qu'elle ait fêté ses six ans en mars dernier, la Nintendo Switch n'est pas encore morte. Le géant japonais a prévu une belle liste de jeux pour sa console jusqu'en 2024, notamment Super Mario Bros Wonder, Detective Pikachu Returns et probablement Metroid Prime 4. Mais il est indéniable que la console commence à se faire vieille, la suite étant en préparation. Justement, la société aurait montré aux développeurs des démonstrations techniques de sa console de nouvelle génération à huis clos lors de la Gamescom le mois dernier.

Une démonstration pour quelques chanceux

L'une des démos de la Switch 2 était une version améliorée de The Legend of Zelda : Breath of the Wild. C'est ce que rapporte Eurogamer, qui précise qu'il s'agissait d'une démo technique et qu'il est peu probable que BOTW arrive sur la Switch 2. Cela dit, la démo a montré que le meilleur Zelda de tous les temps fonctionnait à un taux de rafraîchissement et à une résolution supérieurs à ceux de la Switch originale. Ce n'était pas vraiment difficile.

Plus intéressant encore, VGC rapporte que Nintendo a également montré The Matrix Awakens fonctionnant sur le kit de développement. La démo technique a été conçue à l'origine pour montrer ce qu'Unreal Engine 5 peut faire sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X, mais Nintendo a réussi à le faire fonctionner sur une version préliminaire de sa prochaine console également. De plus, la Switch 2 serait dotée de la technologie d'upscaling DLSS de NVIDIA, du ray-tracing et de visuels comparables à ceux vus sur la PlayStation 5 et la Xbox Series X.



Malgré ces excellentes nouvelles, il est peu probable que la Switch 2 rivalise avec les consoles de Sony et de Microsoft en termes de puissance pure. La raison principale est son format compact conçu pour être portable. À moins que la société rogne (grandement) sur l'autonomie. Autre possibilité, la console pourrait avoir un gain de boost quand elle est "dockée" avec par exemple un GPU déporté.



De toute façon, la présence du DLSS montre que Nintendo compte plutôt sur l'upscaling pour faire tourner des jeux à des fréquences d'images et des résolutions plus élevées sans avoir à intégrer des composants plus puissants ou une batterie surdimensionnée dans la Switch 2.



Nintendo devrait sortir la Switch 2 en 2024, probablement avec un autre nom. Elle devra cette fois faire avec une rude concurrence, la Steam Deck en tête.



Reste à savoir comment Nintendo va pouvoir convaincre les joueurs de casser à nouveau leur tirelire pour une nouvelle console, trois ans après la sortie de la Switch OLED et quatre ans après les PS5 et Xbox Series.



Qui l'attend avec impatience parmi vous ?