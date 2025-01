Comment tester la Nintendo Switch 2 en avant-première à Paris ?

C'est un événement à ne pas manquer ! Nintendo offre à quelques chanceux la possibilité d'essayer la Nintendo Switch 2 en exclusivité début avril à Paris. Voici comment tenter votre chance pour y participer.

Le rendez-vous de l'année pour les fans

Suite à l'annonce officielle de la Nintendo Switch 2, Nintendo a dévoilé une série d'événements permettant à certains joueurs de découvrir et d'essayer en avant-première la nouvelle console. Du 4 au 6 avril 2025, ces événements se tiendront dans plusieurs grandes villes européennes : Paris, Londres, Berlin, Milan, Amsterdam et Madrid.



Pour notre chère capitale, ce grand événement se déroulera au Grand Palais, 7 avenue Winston Churchill, 75008 Paris. Pendant trois jours, les heureux gagnants auront l'opportunité de découvrir la Nintendo Switch 2 avant tout le monde. Encore mieux, ils pourront l'essayer pendant quelques minutes. Imaginez être parmi les premiers joueurs au monde à tester Mario Kart 9 !

Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire via le site de Nintendo entre le 17 janvier à 15 h et le 26 janvier à 23 h 59, c'est-à-dire à partir de demain après-midi. Les critères d'inscription incluent la possession d'un compte Nintendo actif et un âge minimum de 18 ans. Les conditions sont différentes pour les mineurs de moins de 16 ans.



Si vous souhaitez tester la Nintendo Switch 2 en première mondiale, rendez-vous sur le site officiel de Nintendo à partir de demain 15 h (heure française).