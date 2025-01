Officiel : voici la Nintendo Switch 2

Nous y sommes ! Nintendo vient de mettre en ligne la première vidéo de présentation officielle de la Switch 2. Un premier aperçu en images pour découvrir son design, son nom et sa date de présentation complète fixée au 2 avril 2025.

La nouvelle console de Nintendo

C'est officiel, Nintendo vient de présenter la Nintendo Switch 2. Huit ans après la sortie de la Switch actuelle, c'est le moment de passer à l'étape suivante pour la firme de Kyoto. Dans un trailer d'environ deux minutes, on découvre la machine, ses nouveautés et sa "date de sortie".

Comme prévu, toutes les rumeurs les plus insistantes étaient réelles. L'écran est plus grand, la rétrocompatibilité avec les jeux de la Switch 1 est de la partie, les Joy-Con deviennent magnétiques et surtout promettent de ne plus rencontrer le souci du Joy-Con drift. De l'USB-C (deux ports, un en haut et un en bas), un support allongé ainsi qu'un dock arrondi.

Le seul jeu aperçu dans le trailer est Mario Kart, ce qui est sans doute une manière de nous faire comprendre qu'un Mario Kart 9 est prévu au lancement de la console (à confirmer). Pour ce qui est de la partie gaming et des caractéristiques internes, il faudra patienter jusqu'à l'annonce complète avec tous les détails.

La vidéo se termine sur le logo "2025". La Nintendo Switch 2 sera présentée en détails le 2 avril 2025. Sa date de sortie devrait donc se situer sur le mois d'avril 2025, comme révélé par iPhoneSoft en exclu il y a une semaine. À moins qu'elle ne soit légèrement repoussée à cause des rumeurs trop importantes ces dernières semaines. Encore quelques semaines de patience.

L'histoire de la Switch

Pour mémoire, depuis l'arrivée de la Switch en 2017, Nintendo avait proposé quelques améliorations mineures à sa console. La Switch Lite offrait, en 2019, une console portable plus compacte, idéale pour jouer en déplacement, et la Switch OLED offrait, en 2021, un écran haut de gamme.