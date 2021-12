Spotify Wrapped est disponible (vos statistiques d'écoute en 2021)

Il y a 4 heures

Julien Russo

C'est la tendance en ce moment sur quasiment tous les services de streaming, arrivée en fin d'année les géants comme Apple, Deezer ou encore Spotify proposent un résumé mettant en avant les musiques et les artistes que vous avez le plus écouté. Depuis quelques heures, les abonnés Spotify peuvent récupérer leur "Wrapped". On vous explique comment faire !

Abonné Spotify ?

Voici vos statistiques 2021.

Quand on est abonné à un service de streaming musical, on utilise plusieurs fois par semaine notre compte pour écouter nos artistes préférés, mais aussi en découvrir de nouveaux à travers les playlists thématiques conçues pour la communauté ou spécialement pour vous.

À chaque fois que vous lancez un titre, votre service de streaming enregistre cela dans votre historique d'écoute, cela permet de rémunérer l'artiste, mais aussi de vous donner une visibilité dans votre résumé récapitulatif annuel.



Cette idée initialement proposée par Spotify s'est répandue chez Deezer et chez Apple Music, les géants du streaming ont compris que leurs utilisateurs appréciaient d'avoir un aperçu de leur activité au cours de l'année !

Depuis cet après-midi, les abonnés Spotify (premium et gratuit) peuvent avoir un résumé complet des musiques qu'ils ont le plus streamés, mais aussi des artistes qu'ils ont le plus écouté.

Les résultats ne sont en général pas surprenants, mais peuvent parfois créer des petites surprises avec des réactions du type "Ah oui... Je ne pensais pas que j'avais autant écouté Ariana Grande !".

Comment récupérer mon Spotify Wrapped 2021 ?

Pour récupérer votre Wrapped (aussi appelée "rétrospective" en version française), il est indispensable de passer par l'application iOS ou Android. Normalement, Spotify a mis en avant cette nouvelle rubrique directement sur la page d'accueil de l'app.

Dès que votre récapitulatif de l'année sera terminé d'être généré, vous pourrez le partager sur Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Avec cette technique, Spotify se réserve le luxe d'une belle publicité sans débourser le moindre dollar !

Abonné Apple Music, comment récupérer votre Replay 2021 ?

Si vous êtes plutôt du côté Apple Music, vous pouvez aussi récupérer votre replay, pour cela il vous suffit d'aller sur la page music.apple.com/replay et de vous authentifier. La firme de Cupertino vous met en avant le nombre d'heures de musique que vous avez écouté depuis le 1er janvier 2021 avec un classement des musiques et artistes les plus streamé.

Le replay d'Apple Music est disponible toute l'année et s'actualise en temps réel, vous pouvez aussi retrouver une playlist dédiée avec les morceaux que vous avez le plus écoutés dans l'année.



De notre côté, on a écouté 1018 heures de musique et lu les morceaux de 1462 artistes différents.

L'artiste le plus écouté est Kanye West et la musique la plus lue à la rédaction, c'est Heat Waves de Glass Animals. Et vous ?

