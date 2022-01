Apple Music toujours 2ᵉ en 2021, loin derrière Spotify

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Musique

Alexandre Godard

Réagir



Vous souhaitez connaître les applications de streaming musical les plus populaires à travers la planète, vous êtes au bon endroit. Pas trop de suspens pour les premières places avec Spotify roi du monde, Apple second et toujours aussi solide dans n'importe quel domaine et Amazon Music troisième, qui profite de son abonnement Amazon Prime pour gonfler son nombre d'abonnés payants.

Spotify, Apple Music et Amazon Music

MIDiA Research vient de publier un nouveau rapport qui fait un état des lieux complet sur les abonnements aux services de streaming musical dans le monde. Commençons d'abord par le nombre d'abonnements global. Le streaming musical se porte à merveille car il compte actuellement plus de 523.9 millions d'abonnés. Une belle augmentation de 109.5 millions d'abonnements (26.4%) en comparaison avec l'année précédente.

Sans surprise, Spotify est l'incontestable leader dans le domaine. Avec une part de marché de 31% et plus de 172 millions d'abonnés payants, le géant suédois conserve sa couronne même si l'on note une légère baisse par rapport au deuxième trimestre 2020 (33%).



Juste derrière (enfin assez loin quand même), on retrouve Apple Music avec une belle part de marché de 15%. Même si Apple ne donne rarement voire jamais les chiffres officiels, le rapport estime le nombre d'abonnés au service de streaming musical d'Apple a environ 78.5 millions.



Pour compléter le podium, mention spéciale à Amazon Music qui se trouve "assez proche" d'Apple Music avec une part de marché de 13% et environ 68 millions d'abonnés. Précisons tout de même que le service est inclus dans l'offre Amazon Prime et que cela aide grandement à faire grimper le nombre d'utilisateurs.



À égalité avec Amazon Music, on retrouve le géant chinois Tencent qui se développe d'ailleurs exclusivement sur son marché local. Tencent Music possède également 13% de part de marché. Du côté de YouTube Music, on note une progression et une part de marché de 8% au T2 2021. Enfin, félicitons Deezer, application française qui a le mérite d'apparaître en 7ᵉ position dans ce classement avec 2̈% de part de marché.