YouTube Music débarque enfin sur le HomePod

Après avoir été teasé lors de la WWDC en juin dernier, puis repéré début septembre, Google a démarré le déploiement de la prise en charge de YouTube Music sur le HomePod, ou plutôt sur les HomePod. En effet, les abonnés au service de streaming peuvent désormais faire de YouTube Music l'application par défaut sur les HomePod 1, HomePod 2 et HomePod mini.

C'est quoi le support du HomePod ?

Le support officiel du HomePod, toujours attendu par les utilisateurs de Spotify, vous permet d'utiliser des commandes vocales - "Dis Siri, joue de la musique" - pour démarrer YouTube Music sur une enceinte Apple. C'est une amélioration significative comparée au lancement manuel de l'application sur votre iPhone, puis à l'utilisation d'AirPlay. Comme sur les enceintes Google Assistant, vous devez évidemment être un abonné payant YouTube Premium ou Music Premium.

Comment utiliser YouTube Music sur le HomePod ?

Pour configurer l'application, mettez à jour la dernière version de YouTube Music dans l'App Store. Ensuite, appuyez sur votre image de profil dans le coin supérieur droit pour accéder à Paramètres > Apps connectées > Connecter avec HomePod. Pour ce faire, vous devez vous connecter à votre compte Google.

Mieux, si vous définissez YouTube Music comme service par défaut, vous n'aurez plus à ajouter "sur YouTube Music" à la fin de vos commandes Siri à chaque fois.

Procédez de la sorte à partir de l'application Maison d'iOS : "Réglages > Touchez nom d'utilisateur > Touchez Service par défaut et choisissez YouTube Music".



La prise en charge de YouTube Music sur le HomePod rejoint Deezer, Pandora et Tidal. Reste que les abonnés Youtube attendent toujours le support de l'Apple TV et de la smartwatch Garmin.



Qui est concerné par cette nouveauté ?

