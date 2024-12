La recherche en langage naturel débarque dans Apple Music et Apple TV avec iOS 18.2

Apple a déployé une mise à jour RC (Release Candidate) sur ses systèmes d'exploitation, notamment iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, tvOS 18.2 et le logiciel HomePod 18.2, introduisant une fonctionnalité de recherche en langage naturel sophistiquée pour Apple Music et Apple TV. De quoi plus facilement découvrir de nouveaux contenus.

La recherche en langage naturel

Application Apple TV

La recherche en langage naturel dans Apple TV permet aux utilisateurs de rechercher du contenu en utilisant des expressions telles que « films sur les catastrophes naturelles », « films avec des chats », « films avec Margot Robbie » ou « films à suspense des années 90 » génèrent désormais des résultats personnalisés.

Application Apple Music

Sur Apple Music, la nouveauté étend les capacités de recherche de la musique en fonction de thèmes tels que les genres, les humeurs, les activités et les périodes. Vous pouvez par exemple demander des « chansons sur les chats », des « chansons qui créent une ambiance mais pas de RAP », de la « musique relaxante » ou encore des « artistes similaires à Orelsan ».

Intégration du HomePod

Pour ne rien gâcher, Siri sur HomePod intègre désormais cette recherche en langage naturel pour Apple Music, permettant une sélection de musique activée par la voix en fonction de l'humeur ou de l'activité, similaire à sa fonctionnalité sur d'autres appareils Apple.



Ces mises à jour devraient être disponibles au public la semaine prochaine avec iOS 18.2 en version finale, améliorant l'interaction des utilisateurs avec les plateformes de contenu numérique d'Apple.

Compatibilité officielle