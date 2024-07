Apple Music Classical débarque dans de nouveaux pays asiatiques (màj)

Si vous appréciez la musique classique, un abonnement à Apple Music est la meilleure solution pour vous. Depuis plusieurs mois en France, Apple propose son extension d’Apple Music baptisé « Classical ». Présenté comme une application supplémentaire à télécharger, Apple Music Classical offre le plus gros catalogue de musiques classiques au monde. Vous retrouvez également une application très complète avec des biographies et de nombreuses playlists. Aujourd’hui, Apple Music Classical arrive dans de nouveaux pays !

Apple Music Classical se lance dans 6 nouveaux pays

Depuis son lancement initial en mars 2023, Apple Music Classical a connu un succès retentissant, offrant un accès sans précédent à un répertoire riche et varié en musique classique. Aujourd’hui, cette expansion vers des marchés clés tels que le Japon, la Chine, la Corée du Sud, ainsi que les régions de Hong Kong, Macao et Taïwan, est une avancée majeure. Ces pays, riches en cultures et traditions musicales, vont désormais pouvoir plonger dans l’univers de la musique classique occidentale, grâce à la plateforme d’Apple.



L’application Apple Music Classical se distingue par ses caractéristiques innovantes. Avec plus de 5 millions de pistes disponibles en audio haute résolution sans perte et en Dolby Atmos, elle offre une expérience auditive de qualité supérieure. Mais ce n’est pas tout : l’application est enrichie de métadonnées détaillées, comprenant des biographies de compositeurs et des descriptions d’œuvres, qui permettent aux utilisateurs de s’immerger complètement dans l’univers de chaque morceau. De plus, Apple a investi dans la création d’œuvres d’art originales pour l’application, mettant en vedette des portraits de compositeurs célèbres comme Beethoven, Chopin et Bach.

En s’associant avec des institutions de musique classique et des artistes, Apple crée du contenu unique, des enregistrements spéciaux et du matériel inédit qui enrichissent constamment la bibliothèque de l’application. Cette stratégie de collaboration vise à préserver le patrimoine musical classique tout en l’adaptant aux besoins et aux technologies modernes. Actuellement, le service est disponible dans plusieurs pays, y compris les États-Unis et la France, avec iOS 15.4 comme exigence minimale pour y accéder.



Cependant, des exceptions telles que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Macao et Taïwan, qui n’avaient pas initialement accès à ce service, sont désormais incluses dans l’expansion. La Russie reste le seul pays majeur à ne pas avoir accès à Apple Music Classical, ce qui s’explique par la guerre en Ukraine, la firme de Cupertino a stoppé toute activité en Russie depuis plus d’un an.

