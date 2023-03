Apple Music Classical accessible pour certains utilisateurs

Lancé en précommande depuis plus d'une semaine sur l'App Store, l'application "Apple Music Classical" vient de passer un nouveau cap à seulement quelques heures avant son lancement officiel. De nombreux clients Apple qui résident dans les pays asiatiques affirment (à coup de captures d'écran) avoir obtenu un accès prématuré à la nouvelle application d'Apple.

Apple Music Classical déjà disponible ?

Prévu pour un lancement dès demain, Apple Music Classical a ouvert ses portes dans les pays suivants : la Malaisie, la Thaïlande, les Philippines et le Vietnam. Une multitude d'utilisateurs qui ont demandé à être prévenus du lancement de l'application sur l'App Store ont découvert avec surprise qu'Apple Music Classical est disponible alors que nous ne sommes que le 27 mars.



Plusieurs captures d'écran circulent actuellement sur Twitter et Instagram, on peut y voir une application identique à celle d'Apple Music, mais avec des playlists, des catégories, des albums... entièrement dédiés à la musique classique.

Le déploiement de l'application semble progressif, il n'est pas à exclure qu'Apple Music Classical ait aussi un lancement prématuré en France, il sera intéressant d'observer les prochaines heures.

Si vous avez déjà un abonnement Apple Music ou Apple One, Apple Music Classical sera gratuit dans le cadre de votre abonnement, mais l'offre Apple Music Voice à 4,99€/mois ne l'inclut pas. Utilisée conjointement avec l'application Apple Music originale, Apple Music Classical a pour mission d'élargir la plateforme Apple Music en y insérant des outils spécialisés pour interagir avec la musique classique.



Pour son lancement, Apple Music Classical ne sera pas disponible sur iPadOS ni sur Android. Pour l'iPad, aucune information n'a été donnée, toutefois, Apple prépare une application pour les utilisateurs d'Android. N'oublions pas qu'il y a de nombreux abonnés Apple Music qui privilégient l'utilisation d'un smartphone sous Android.

Qu'est-ce qu'on retrouvera dès la première connexion sur

Apple Music Classical ?

Avec Apple Music Classical, vous accéderez à plus de 5 millions de titres, des tonnes de playlists en Lossless et Audio Spatial. Apple a récupéré lors du rachat de Primephonic des licences uniques qu'aucun autre service de streaming ne possède. Le géant californien a collaboré avec des institutions de musique classique et des artistes pour fournir à Apple Music Classical des enregistrements exclusifs.



Pour pousser l'expérience à son maximum, vous aurez accès aux biographies de vos compositeurs préférés, à des notes éditoriales et à des informations détaillées et très précises sur les œuvres les plus populaires dans l'univers de la musique classique.

Some Apple Music Classical's pics 🤔 pic.twitter.com/cfLsIYuebH — Beta Profiles (@BetaProfiles) March 27, 2023

Apple Music Classical is live pic.twitter.com/5BuUTDireQ — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 27, 2023

