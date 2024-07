Apple Music Classical ajoute un classement « Top 100 »

Sur Apple Music dans l’onglet « Explorer », les abonnés peuvent trouver une playlist qui regroupe les 100 titres les plus streamé à travers le monde, l’occasion de voir quels sont les musiques tendances en ce moment. Apple Music Classical propose désormais la même expérience, mais dédiée à la musique classique ! Les utilisateurs de l’application pourront facilement trouver les compositions les plus populaires.

Apple Music Classical évolue avec un TOP 100

Il y a un peu plus d’un an, Apple lançait son application Apple Music Classical sur iOS, une plateforme dédiée aux amateurs de musique classique et sans coût supplémentaire pour les abonnés Apple Music. Depuis, cette application est devenue accessible dans le monde entier, offrant la plus grande bibliothèque de morceaux classiques.



Pour célébrer son succès et répondre aux attentes de ses utilisateurs, Apple Music Classical propose désormais un classement « Top 100 » permettant de connaître les musiques classiques les plus populaires à l’échelle mondiale. Ce classement est mis à jour chaque semaine (plus précisément chaque lundi), à partir des données d’écoute recueillies dans plus de 165 pays.

Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music et Beats chez Apple, a déclaré que l’application connaît un énorme succès auprès des amateurs de musique classique à travers le monde et que cette initiative de classement reflète l’engagement d’Apple à offrir une expérience musicale enrichissante et adaptée aux préférences de ses utilisateurs.



Le premier classement du Top 100 d’Apple Music Classical est dominé par l’œuvre “Bach : Concertos“ interprétée par le pianiste chinois Tianqi Du et l’Académie de St Martins in the Fields, sous la direction de Jonathan Bloxham..



Les utilisateurs peuvent consulter ce classement directement dans l’application Apple Music Classical ou sur le site Web dédié, cette nouveauté permettra de découvrir ou redécouvrir les pièces incontournables de la musique classique actuelle.



