YouTube Music sur le point d'être compatible avec le HomePod ?

Auparavant, le HomePod n'était pas ouvert aux services de streaming tiers, ce qui a beaucoup handicapé les ventes des HomePod. Heureusement, Apple a compris qu'il y avait un problème et a autorisé l'ouverture aux services concurrents d'Apple Music dès la mise à jour iOS 14. Si Spotify n'est pas encore disponible, Deezer a sauté sur l'occasion très rapidement et ça pourrait aussi être le cas de YouTube Music.

YouTube Music va bientôt débarquer sur le HomePod

Dans une récente découverte du leaker @aaronp613, on apprend que YouTube Music serait bientôt sur le point d'être disponible pour les utilisateurs de HomePod 1, HomePod 2 et HomePod mini. Cette information pour le moins surprenante a été trouvée dans le code caché de l'application YouTube Music sur iOS !



À l'heure actuelle, Apple prend en charge peu de service de streaming, il y a Deezer, TuneIn Radio, iHeartRadio et Pandora. Il manque des géants du streaming comme Spotify, Tidal, Amazon Music ou encore Qobuz. Ces absences ne sont pas la faute d'Apple, mais plutôt des services de streaming en question qui ne se bougent pas plus que cela pour rejoindre la compatibilité avec les HomePod !

Comment la connexion YouTube Music et HomePod va se réaliser ?

Pour connecter votre compte YouTube Music à votre HomePod, il y aura une section dédiée dans l'application YouTube Music de votre iPhone. Comme l'a montré le code de l'application, cette section s'appellera "Connecter avec HomePod", il faudra que votre iPhone soit connecté au même réseau WiFi que votre HomePod pour que la détection se fasse et que la connexion de votre compte YouTube Music se réalise.



La bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas besoin de dire à chaque fois "Dis Siri joue la musique ... sur YouTube Music" grâce à la fonction d'option de musique par défaut qui peut être défini dans l'application "Maison" à travers les réglages du HomePod. Une fois YouTube Music sélectionné comme service par défaut, Siri se comportera comme avec Apple Music et ira directement retrouver la musique dans le catalogue de YouTube Music.

Cette hypothétique intégration dans le HomePod est une bonne chose pour YouTube Music qui souffre énormément de la concurrence d'Amazon Music, d'Apple Music et surtout de Spotify qui reste le leader du marché du streaming musical. Avec ce rapprochement, YouTube Music pourra atteindre des millions d'utilisateurs Apple qui possèdent un ou plusieurs HomePod à leur domicile.

YouTube Music is working on adding HomePod support! pic.twitter.com/71KzB0UsZA — Aaron (@aaronp613) September 12, 2023

Télécharger l'app gratuite YouTube Music