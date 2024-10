YouTube Music et Amazon Music débarquent dans les voitures Tesla

Dans une mise à jour très attendue, Tesla s'apprête à intégrer nativement YouTube Music et Amazon Music à son système d'infodivertissement. Cette nouveauté, qui devrait ravir de nombreux propriétaires de Tesla, marque une étape importante dans l'évolution de l'expérience musicale à bord des véhicules électriques de la marque.

Une intégration native pour une meilleure expérience

Jusqu'à présent, les utilisateurs de YouTube Music et Amazon Music devaient se contenter d'une connexion Bluetooth pour écouter leur musique dans leur Tesla, ce qui limitait considérablement les fonctionnalités disponibles. Avec cette mise à jour, les propriétaires de Tesla pourront profiter pleinement de ces services, incluant la recherche vocale et la gestion des playlists directement depuis l'écran du véhicule.

Cette intégration native promet une expérience utilisateur nettement améliorée. Les conducteurs n'auront plus besoin de manipuler leur smartphone pour changer de playlist ou rechercher un titre spécifique, ce qui contribue à une conduite plus sûre et plus confortable. De plus, la qualité sonore devrait être optimisée grâce à une connexion directe avec le système audio du véhicule.

Un écosystème musical enrichi

L'ajout de ces deux services vient compléter une offre déjà riche, qui comprend Spotify, Apple Music, Tidal, Slacker et TuneIn. Cette diversité permet aux conducteurs de Tesla de choisir leur plateforme préférée sans compromis. YouTube Music, en particulier, est très attendu car il permet de créer des playlists gratuitement, contrairement à d'autres services nécessitant un abonnement.

Amazon Music, quant à lui, offre aux membres Amazon Prime l'accès à plus de 100 millions de chansons en mode aléatoire, ainsi qu'à un vaste catalogue de podcasts sans publicité. Cette intégration renforce donc l'attrait des Tesla pour les utilisateurs déjà investis dans l'écosystème Amazon.

Déploiement et implications futures

La mise à jour concernera les modèles S, 3, X et Y de Tesla. Bien que la date exacte de déploiement ne soit pas encore connue, les nouveautés ne devraient pas tarder à faire leur apparition.

Il est important de noter que l'utilisation de ces services nécessitera soit une connexion Premium payante, soit une connexion Wi-Fi active. Cette contrainte pourrait inciter davantage de propriétaires à opter pour l'abonnement Premium Connectivity de Tesla, renforçant ainsi l'écosystème de services de la marque.

Cette mise à jour s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie automobile, où les véhicules deviennent de véritables hubs de divertissement et de connectivité. Tesla, en ne s'appuyant ni sur Android Auto ni sur Apple CarPlay, souhaite créer un environnement logiciel riche et autonome, capable de rivaliser avec les géants de la tech.