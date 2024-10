Apple Car : un partenariat secret avec BYD pour les batteries

Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple aurait collaboré étroitement avec le constructeur automobile chinois BYD pendant plusieurs années dans le cadre de son projet de voiture électrique, finalement annulé en février dernier. Cette collaboration, restée secrète jusqu'à présent, visait à développer une technologie de batterie innovante.

Un partenariat autour des batteries LFP dès 2017

D'après des sources proches du dossier, Apple et le chinois BYD se seraient associés vers 2017 pour mettre au point un système de batterie utilisant des cellules lithium-fer-phosphate (LFP). L'objectif était de concevoir une batterie offrant une plus grande autonomie et une meilleure sécurité que les batteries de véhicules électriques typiques de l'époque.

Apple aurait mis à contribution ses ingénieurs spécialisés dans les packs de batteries avancés et la gestion thermique. De son côté, BYD aurait apporté son savoir-faire en matière de fabrication et ses avancées dans l'utilisation des cellules LFP. Une véritable synergie de compétences.

La batterie Blade de BYD influencée par les travaux avec Apple

Même si Apple ne possède aucune technologie utilisée dans les batteries Blade actuelles de BYD, ce partenariat aurait grandement influencé leur développement. Aujourd'hui, l'ensemble de la gamme de véhicules de BYD est alimentée par ce système Blade, dont la conception aurait bénéficié des enseignements tirés des travaux avec Apple.



Impressionnés par la sécurité et la capacité de stockage d'énergie des premières versions de la batterie Blade présentées par BYD, les dirigeants d'Apple auraient cherché à y apporter des améliorations pour augmenter encore l'autonomie. Une collaboration gagnant-gagnant pour les deux entreprises.

Une collaboration finalement avortée

Malgré des années de travail avec BYD, Apple se serait finalement tourné vers d'autres fabricants de batteries pour son projet de voiture électrique. Un projet qui aura connu de nombreux retards et revirements avant d'être définitivement annulé, l'économie du secteur des véhicules électriques s'avérant trop intimidante pour la firme de Cupertino.



Cet échec cuisant, rare pour Apple, aura néanmoins eu des retombées positives. Au-delà des connaissances acquises sur les batteries, les travaux auront contribué au développement de produits comme le casque Vision Pro avec la spatialisation, au processeur Neural Engine ou encore aux timides avancées d'Apple en robotique.



Une chose est sûre : même avorté, ce mystérieux projet Apple Car n'aura pas été vain et continuera d'alimenter les spéculations. En attendant, c'est bien BYD qui profite aujourd'hui de cette collaboration secrète, s'imposant comme un acteur majeur de la voiture électrique en Chine et dans le monde.